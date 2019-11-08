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A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

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Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN ADAY KADROSU AÇIKLANDI

Son dakika haberin göre A 'nın 'nde İzlanda ve Andorra ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. İşte aday kadro...

Milli takımımız EURO 2020 elemelerinde İzlanda ve Andorra ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Ay-Yıldızlılar önce 14 Kasım'da İzlanda daha sonra ise 17 Kasım'da Andorra ile karşılaşacak.

Milli takımımızın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

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