A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
Son dakika haberin göre A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ve Andorra ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. İşte aday kadro...
Milli takımımız EURO 2020 elemelerinde İzlanda ve Andorra ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.
Ay-Yıldızlılar önce 14 Kasım'da İzlanda daha sonra ise 17 Kasım'da Andorra ile karşılaşacak.
Milli takımımızın kadrosunda şu isimler bulunuyor:
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