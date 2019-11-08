08 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

UEFA'dan Halil Umut Meler ve Kerem Ersoy'a görev

SPOR
Giriş Tarihi: 08.11.2019
UEFA'DAN HALİL UMUT MELER'E ÖNEMLİ GÖREV!

, kokartlı hakem ve FIFA kokartlı yardımcı hakem 'a 'da düzenlenecek Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Hazırlık Turnuvası'nda görev verdi.

yapılan açıklamaya göre, ve , 12-18 Kasım tarihlerinde 'da organize edilecek turnuvada görev alacak.

Turnuvada , Kuzey İrlanda, Norveç ve Portekiz mücadele edecek.

kokartlı hakemler, Portekiz-Almanya ve Kuzey İrlanda-Almanya maçlarında görev yapacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN