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Türkiye Hollanda'ya farklı mağlup oldu

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Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
TÜRKİYE HOLLANDA'YA FARKLI MAĞLUP OLDU

A Milli Kadın Futbol Takımı İzmir'de Hollanda ile karşılaştı. Milli takımımız sahadan 8-0 mağlup ayrıldı.

A Milli Kadın Futbol Takımı İzmir'de Hollanda ile karşılaştı. Milli takımımız sahadan 8-0 mağlup ayrıldı.

Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Hollanda ile karşı karşıya geldi.

A Milli Kadın Futbol Takımımız, 2021 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde son Dünya Kupası finalisti Hollanda'yı konuk etti. Milli Takım sahadan 8-0 yenilgiyle ayrıldı.

İzmir Bornova Stadyumu'ndaki müsabakayı Sırp hakem Jelena Cvetkovic yönetti.

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