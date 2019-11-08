Türkiye Hollanda'ya farklı mağlup oldu
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
A Milli Kadın Futbol Takımı İzmir'de Hollanda ile karşılaştı. Milli takımımız sahadan 8-0 mağlup ayrıldı.
A Milli Kadın Futbol Takımı İzmir'de Hollanda ile karşılaştı. Milli takımımız sahadan 8-0 mağlup ayrıldı.
Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Hollanda ile karşı karşıya geldi.
A Milli Kadın Futbol Takımımız, 2021 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde son Dünya Kupası finalisti Hollanda'yı konuk etti. Milli Takım sahadan 8-0 yenilgiyle ayrıldı.
İzmir Bornova Stadyumu'ndaki müsabakayı Sırp hakem Jelena Cvetkovic yönetti.
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