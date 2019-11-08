Fenerbahçeli Vedat Muriç: Hayalimde Premier Lig var
Giriş Tarihi: 08.11.2019
Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muric, “Adımı Fenerbahçe tarihine yazdırmak isterim. Sonarsında kulübümün menfaatleri doğrultusunda hayalimde Premier Lig var” dedi.Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriç önemli açıklamalarda bulundu. Adı sık sık transfer dedikodularına karışan başarılı oyuncu, "Adımı Fenerbahçe tarihine yazdırmak istiyorum. Hedeflediğim şampiyonluklara ulaştıktan sonra kulübün menfaatleri doğrultusunda hayalim Premier Lig'de oynamak" diye konuştu.
FENERBAHÇE ÇOCUKLUK AŞKIM
Vedat "Çocukluğumdam bu yana aşık olduğum kulüpteyim. Çok mutulyum" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Trabzonspor, Krasnodar deplasmanından 3-1 mağlup ayrıldı
- Ersun Yanal kalemlerini kırdı!
- Avusturya'da Başakşehir şov!
- PFDK'dan Sergen Yalçın'a büyük ceza!
- Beşiktaş, Braga deplasmanında puanla tanışamadı!
- Trabzonspor 1967 adet fidan dikecek
- Maça saatler kaldı! İşte Beşiktaş'ın Braga 11'i...
- Fenerbahçe'ye kötü haber! Oynamayacak
- İşte Avrupa'da en farklı skorla mağlup olan Türk takımı!
- Ersun Yanal oyuncularından ‘beceri’ istedi!
Daha Fazla Gör
- Türkiye vurdu! Zau Seng öldürüldü... Evanjelist örgütün lideri David Eubank cenazeye koştu
- Türkiye ile Azerbaycan'dan askeri işbirliği
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin açıklama
- Bakan Hulusi Akar'dan sözde Ermeni soykırımı iddialarına ışık tutacak kitap!
- Emine Erdoğan Macaristan'da Kispest Gökkuşağı Anaokulu'nun açılışı yaptı
- Twitter'da Suudi Arabistan için casusluk skandalı! Dikkat çeken "Cemal Kaşıkçı" detayı...
- Amorti sandığı bilete büyük ikramiye çıkınca...
- Son dakika: Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ndeki yangınla ilgili rapor açıklandı! Sabotaj izi var
- YPG’li teröristlerin üniforma oyunu!
- FETÖ'ye ABD'de şok! Pensilvanya'daki "hamisi" Howard A. Beers seçimlerde koltuğunu kaybetti
- NATO gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
- Hindistan'dan dev S-400 alımı