Ersun Yanal oyuncularından ‘beceri’ istedi! "O top çizgiyi geçecek"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Seyircimizi de arkamıza alıp Kasımpaşa’nın üstüne gitmeliyiz. Pozisyonlar üretmek önemli. Ancak bu kez becerikli olmalıyız. Top çizgiyi geçmezse 3 puan vermiyorlar" dedi.

haftasınınaçılış maçındabugünsaatkonuk edecek.ekranlarından yayınlanacakkarşılaşmayıyönetecek.maç öncesinde futbolcularıyla toplantı yapan Yanal, baskılı bir oyun, çok pozisyon ve beceri istedi. Savunmada ise top çıkışlarda hata istemediğini sık sık tekrarladı.diye konuştu.