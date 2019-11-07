Başakşehir, Wolfsberger'i deplasmanda 3-0 mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4'üncü hafta maçında temsilcimiz Başakşehir deplasmanda Wolfsberger ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında 3 gol bulan Medipol Başakşehir karşılaşmadan galip ayrıldı ve gruptaki puanını 7'ye yükseltti.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4'üncü hafta maçında temsilcimiz Başakşehir deplasmanda Wolfsberger ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında 3 gol bulan Medipol Başakşehir karşılaşmadan galip ayrıldı ve gruptaki puanını 7'ye yükseltti.



MAÇTAN DAKİKALAR

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında Medipol Başakşehir ile Avusturya temsilcisi Wolfsberger arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

6. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Clichy'nin rakip yarı sahanın sağ tarafından attığı pasla ceza yayının üzerinde topla buluşan Gulbrandsen, rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Uygun durumda vuruşunu yapan Gulbrandsen'in şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

19. dakikada Berkay Özcan'ın yaklaşık 25 metre mesafeden çektiği sert şutta kaleci Kofler, topu kornere çeldi.

36. dakikada ev sahibi ekibin atağında Ritzmaier, Niangbo'nun pasında topla ceza sahasının solunda buluştu. Ritzmaier'in bekletmeden çektiği şutta top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

İlk yarı golsüz bitti.

Karşılaşmanın 72. dakikasında ev sahibi ekipte Rnic, ceza sahası içerisinde yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü ve Başakşehir penaltı kazandı.

Turuncu-lacivertlilerde Edin Visca, penaltı atışında topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0'a getirdi.

Dakikalar 84'ü gösterirken Enzo Crivelli farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

Golden hemen 3 dakika sonra sahneye yine Crivelli çıktı ve kendisinin iki, takımının üçüncü golünü ağlara gönderdi.

Geride kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve temsilcimiz maçı 3-0 kazandı.

Bu skor sonrası Medipol Başakşehir 7 puan ile liderliğe yükselirken, Wolfsberger 4 puan ile son sırada yer aldı.