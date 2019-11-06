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Trabzonspor'da Sosa şoku! Krasnodar önünde oynamayacak...

SPOR
Giriş Tarihi: 06.11.2019
SOSA ŞOKU

'dan gelen haberle sarsıldı... maçında Jerome'nin ayağına basması sonucu sakatlanan Sosa'nın ile oynanacak maçın kadrosuna alınmayacak. Sosa'nın Alanya maçına yetiştirilmeye çalışılacağı öğrenildi.

Trabzonspor Sosa'dan gelen haberle sarsıldı... Göztepe maçında Jerome'nin ayağına basması sonucu sakatlanan Sosa'nın Krasnodar ile oynanacak maçın kadrosuna alınmayacak. Sosa'nın Alanya maçına yetiştirilmeye çalışılacağı öğrenildi.



önünde oynamayacak.

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