Trabzonspor'da Sosa şoku! Krasnodar önünde oynamayacak...
Giriş Tarihi: 06.11.2019
Trabzonspor Sosa'dan gelen haberle sarsıldı... Göztepe maçında Jerome'nin ayağına basması sonucu sakatlanan Sosa'nın Krasnodar ile oynanacak maçın kadrosuna alınmayacak. Sosa'nın Alanya maçına yetiştirilmeye çalışılacağı öğrenildi.Trabzonspor Sosa'dan gelen haberle sarsıldı... Göztepe maçında Jerome'nin ayağına basması sonucu sakatlanan Sosa'nın Krasnodar ile oynanacak maçın kadrosuna alınmayacak. Sosa'nın Alanya maçına yetiştirilmeye çalışılacağı öğrenildi.
Sosa Krasnodar önünde oynamayacak.
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