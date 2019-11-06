Abdülkadir çalışmalara başladı
Giriş Tarihi: 06.11.2019
Trabzonspor, Krasnodar ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Abdülkadir Parmak ve Mikel çalışmalara başlarken takımdan ayrı olarak çalıştı. Sturridge ise salonda çalıştı.Trabzonspor, Krasnodar ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Abdülkadir Parmak ve Mikel çalışmalara başlarken takımdan ayrı olarak çalıştı. Sturridge ise salonda çalıştı.
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