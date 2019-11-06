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Abdülkadir çalışmalara başladı

SPOR
Giriş Tarihi: 06.11.2019
ABDÜLKADİR ÇALIŞMALARA BAŞLADI

ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. ve çalışmalara başlarken takımdan ayrı olarak çalıştı. ise salonda çalıştı.

Trabzonspor, Krasnodar ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Abdülkadir Parmak ve Mikel çalışmalara başlarken takımdan ayrı olarak çalıştı. Sturridge ise salonda çalıştı.

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