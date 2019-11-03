Ahmet Ağaoğlu'ndan Zekeriya Alp'e tepki: Ya gidecekler ya da düzelecekler

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor - Göztepe maçında hakem Fırat Aydınus'un verdiği kararlara ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'e tepki gösterdi. Ağaoğlu, "Kimsenin endişesi olmasın. Takipçisiyiz. Biz haksız bir galibiyeti bırakın, haksız tek düdük istemediğimizin defalarca altını çizdik. Biz hakkımız olmayanı istemiyoruz, hakkımız çalınmasın yeter. Ama hakkımızın çalındığı yerde sessiz kalacağız anlamı da çıkmasın." dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor - Göztepe maçında hakem Fırat Aydınus'ın verdiği kararlar ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in, Ali Koç ile ticari ilişkileri olması konularında sert açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a bağlanarak gündem olacak açıklamalarda bulundu. Adil bir yönetim istediklerini söyleyen Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Trabzonspor yöneticileri masaya yumruk şeklinde bir davranış biçiminde olmazlar. Nitekim seçilmiş bir federasyon ve onların görev verdiği kurullar var. Bunların oluşumuyla ilgili endişelerimiz vardı. Bunları Nihat Özdemir'e söyledik.

Hakem hatalarının can sıkıcı boyuta ulaştığını Getafe maçı öncesinde TFF'ye ilettiğimi söylemiştim. Köşemize çekilmiş oturmuş, başımızda taş gelince tepki koyan bir kulüp değiliz. Bunun bilinmesi lazım.

1 milyar 200 milyon TL borçla kulübü alıyorsunuz. Gece gündüz demeden, yattığınız yeri bilmeden bu borcu 800 milyona çekiyorsunuz. Ve bu darlıkta bir kadro oluşturuyorsunuz, bu kadro talihsizliklere rağmen sahada canını dişine takıyor.



Biz de bunları hakemlerin adaletine bırakıyoruz. İyi niyetiyle mücadele eden bir takımın, hakkını, mücadelesini bu tür hatalarla ki ben bunu hata olarak kabul etmiyorum. Bu şekilde cezalandırılması adaletin ortadan kalktığının görüntüsünü verir.



"KİMSENİN ENDİŞESİ OLMASIN TAKİPÇİSİYİZ"

Kimsenin endişesi olmasın. Takipçisiyiz. Biz haksız bir galibiyeti bırakın, haksız tek düdük istemediğimizin defalarca altını çizdik. Biz hakkımız olmayanı istemiyoruz, hakkımız çalınmasın yeter. Ama hakkımızın çalındığı yerde sessiz kalacağız anlamı da çıkmasın.

Malatya maçında, Gençlerbirliği maçında benzer hatalarla karşılaştık. VAR'a giden hakemin kararı değişirse hakemin sicili bozuluyorsa, bu VAR neden kullanılıyor? Bunlar ciddi cevaplanması gereken sorular. Hepsinin takipçisiyiz.

Göztepe'nin galibiyetini gölgelemek amacıyla söylenen sözler değil bunlar. Bırakın maçın neticesini sahada oynanan futbol belirlesin.



"KULÜPLERİN GÖREVE GETİRDİĞİ TFF VE KURULLAR BU İŞİ ADALETLİ YÖNETSİN"



Benim önümde de ekran var. Pozisyonu iki kez izledikten sonra, hakem VAR için beklemeye başlayınca ben de 'Penaltıyı kim kullanır' diye düşünmeye başladım.

Kulüplerin göreve getirdiği TFF ve kurullar bu işi adaletli yönetsin. Geldiğimiz noktada işler ölü taklidiyle geçiştirilecek gibi değil. Bu işle alakalı yapılacak açıklama ve verilecek kararı bekliyoruz. Ona göre biz de tavrımızı belirleyeceğiz.

Belki penaltı kaleciden dönecekti, hazırlıksız yakalanacaktık 2-0 Göztepe öne geçecekti. Niye müdahale ediyorsunuz! Bırakın maçın neticesini sahadaki futbol belirlesin. Tüm takımlar için geçerli.

"TEMİZ FUTBOL İSTEYENLER BİZİMLE OLACAKTIR"

Göztepe maçındaki durumu, hakem hatası olarak değerlendirseydik bu tepkiyi vermezdik. Ölü taklidi yapılacaksa, ölüyü kefeniyle beraber mezardan çıkaracağız. Bu ülkede temiz spor adına yapılması gerekenler neyse, ahlak kuralları çerçevesinde yakasına yapışacağız. Ya gidecekler ya da düzelecekler. Temiz futbol isteyen, adaletli futbol isteyen herkesin de bu yolda bizimle beraber yürüyeceğine inanıyorum.

"O BİLDİRİYE İMZA ATMADIK"

Geçen sezon Kulüpler Birliği bildirisine imza attığımızı söyleyenler, yaptığım açıklamaları tekrar okusunlar. O bildiriye imza atmadık, ilk tepkiyi biz verdik.

"BU DEFTER ARTIK KAPANMAZ"

Bu tepkilerimizin kulüplerle alakası yok. Göztepe'yi kutluyorum. Mağlubiyete kılıf bulmaya çalışmıyoruz. Biz kötü oynuyorsak bunun hesabını veririz. O maçı adaletli olarak yürütmek zorunda hakem. Eğer bunları adaletli bir şekilde kullanma yeteneğiniz yoksa, o yerin insanı değilsiniz. 60 gün değil, 60000 gün de ceza verseniz bu defter kapanmaz. Kamuoyunu tatmin edici cevap verecekler.