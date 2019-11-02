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Trabzonspor- Göztepe karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 02.11.2019 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019
İŞTE TRABZONSPOR- GÖZTEPE MAÇININ İLK 11'LERİ...

’in 10’uncu haftasında sahasında ’yi konuk edecek olan , bu maçı kazanıp hem 4 maçlık puan serisini hem de zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Maç öncesi iki takımın 11'leri belli oldu. Sporseverler mücadeleyi ahaber.com.tr'den ile takip edebilecekler.

maçı ile 'in 10'uncu haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçı kazanıp hem 4 maçlık puan serisini hem de zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.

İŞTE 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Ivanildo, Novak, Doğan, Sosa, Ahmet Canbaz, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Castro, Borges, Soner, Mossoro, Halil, Jerome

Trabzonspor Göztepe CANLI anlatım video İZLE TRABZONSPOR GÖZTEPE CANLI ANLATIM VİDEO İZLE

EKSİKLER VAR

Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak'ın sakatlıkları bulunuyor. Uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Ogenyi Onazi'nin de tam hazır olmaması nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor. Teknik direktör 'ın ligde son oynadıkları ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmasındaki 11'ini koruyarak Göztepe karşısında da aynı 11'i sahaya sürebileceği öğrenildi.

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Trabzonspor Göztepe maçı 2 Kasım Cumartesi günü saat 17:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Sporseverler mücadeleyi ahaber.com.tr'den ile takip edebilecekler.

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