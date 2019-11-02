Antalyaspor 1-2 Beşiktaş - MAÇ SONUCU

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı. Siyah beyazlılar bu sonuçla puanını 15'e yükseltirken Antalyaspor 11 puanda kaldı.

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, 3 maç sonra kalesinde gol gördü.

Antalyaspor deplasmanında Vida ve Diaby'nin golleriyle 2-1 kazanan Beşiktaş, 3 maç sonra kalesinde gol gördü. İç sahada 2-0 kazanılan Alanyaspor galibiyetinin ardından Ankaragücü ile deplasmanda golsüz berabere kalan Beşiktaş, geçen hafta oynanan Galatasaray derbisinden de 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

3 maçta kalesini gole kapatan Abdullah Avcı'nın ekibi, Antalyaspor karşısında mücadelenin 51. dakikasında Mukairu'nun golüne engel olamadı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Kara Kartal, puanını da 15'e çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Rebocho'nun sol kanattan ceza sahasına ortasında Lens topa kafayı vurdu. Kaleci Ferhat Kaplan gole izin vermedi.

9. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol çaprazdan kazanılan serbest atışı kullanan Ljajic'in ortasında Vida'nın altıpas önünden kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ferhat Kaplan'ın sağından filelerle buluştu: 0-1

11. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Ljajic'in orta sahadan ortasıyla yükseklik kazanan topu, ceza sahası dışında Lens kafayla yere indirdi. Bu sırada araya giren Eren Albayrak'tan meşin yuvarlağı kapan Diaby, penaltı noktasının yakınından çektiği şutla kaleci Ferhat Kaplan'ın solundan topu ağlarla buluşturdu: 0-2

17. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasında Chahechouhe'nun ceza sahası dışından gelişine vuruşunda top, savunmadan döndü.

21. dakikada Ljajic'in pas verdiği Gökhan Gönül'ün ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ferhat Kaplan topu güçlükle çeldi.

45. dakikada Elneny'nin ara pasında topla buluşan Lens, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Kaleci Ferhat Kaplan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

İKİNCİ YARI

52. dakikada Antalyaspor, farkı 1'e indirdi. Leschuk'un orta sahadan defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Mukairu, ceza sahasına girip kaleci Karius'un solundan topu filelere gönderdi: 1-2

Beşiktaş'ta, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçında sakatlanan ve tedavisi nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Burak Yılmaz, karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna dahil oldu.

61. dakikada Amilton'un pasında Ufuk Akyol'un ceza alanı içinden şutunda, top üstten auta çıktı.

70. dakikada Bahadır Öztürk'ün hatalı pasında Burak Yılmaz, araya girmeye çalıştı. Kalesini terk eden Ferhat Kaplan'ın müdahalesiyle top, Ljajic'in önüne düştü. Ljajic, meşin yuvarlağı boş kaleye göndermek istedi. Top, yandan dışarı çıktı.

76. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza sahası sağ çaprazından şutunda, kaleci Ferhat Kaplan meşin yuvarlağı kontrol etti.

87. dakikada Fredy'nin sağ kanattan pasında kale önünde topla buluşan Serdar Özkan'ın şutunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+3. dakikada Fredy'nin sağ kanattan ortasında yaşanan karambolde Güven Yalçın, topu kornere gönderdi.