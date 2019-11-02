Trabzonspor evinde Göztepe'ye 1-0 kaybetti

Trabzonspor evinde konuk ettiği Göztepe'ye boyun eğdi. Maçın ilk yarısında 1-0 geriye düşen Karadeniz ekibi ataklarından sonuç alamadı ve 3 puan kaybederek liderlik yarışında darbe aldı.

Trabzonspor Göztepe maçı ile Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Göztepe'yi konuk etti. Trabzonspor, bu maçı kazanıp hem 4 maçlık puan serisini hem de zirve takibini sürdürmeyi hedefliyordu ancak karşılaşmadan 1-0 yenik ayrıldı.

BAŞKA GOL SESİ ÇIKMADI

Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Göztepe 31. dakikada Jerome'un golüyle maçta 1-0 öne geçti ve ilk yarıda bu skorla sona erdi.

3 PUANI GÖZTEPE ALDI

İkinci yarıda Trabzonspor skoru değiştirmek için tüm hatlarıyla rakip kaleye yüklense de gol bulmayı başaramadı. 90 dakikada sonunda Göztepe sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla Trabzonspor 16 puanda kalırken, Göztepe puanını 12'ye yükseltti.