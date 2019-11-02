Trabzonspor evinde Göztepe'ye 1-0 kaybetti
Trabzonspor evinde konuk ettiği Göztepe'ye boyun eğdi. Maçın ilk yarısında 1-0 geriye düşen Karadeniz ekibi ataklarından sonuç alamadı ve 3 puan kaybederek liderlik yarışında darbe aldı.
Trabzonspor Göztepe maçı ile Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Göztepe'yi konuk etti. Trabzonspor, bu maçı kazanıp hem 4 maçlık puan serisini hem de zirve takibini sürdürmeyi hedefliyordu ancak karşılaşmadan 1-0 yenik ayrıldı.
BAŞKA GOL SESİ ÇIKMADI
Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Göztepe 31. dakikada Jerome'un golüyle maçta 1-0 öne geçti ve ilk yarıda bu skorla sona erdi.
3 PUANI GÖZTEPE ALDI
İkinci yarıda Trabzonspor skoru değiştirmek için tüm hatlarıyla rakip kaleye yüklense de gol bulmayı başaramadı. 90 dakikada sonunda Göztepe sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla Trabzonspor 16 puanda kalırken, Göztepe puanını 12'ye yükseltti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Zorlu mücadelede kazanan yok!
- Trabzon'da Fırtına zamanı
- Sörloth maliyetini çıkardı
- Galatasaray'a 3 şok birden
- Antalyaspor Beşiktaş |CANLI
- Trabzonspor Göztepe canlı anlatım
- İran Türkiye sesleriyle inledi...
- Antalyaspor - Beşiktaş 11'leri belli oldu
- Galatasaray 2 - 0 Çaykur Rizespor - MAÇ SONUCU
- Fatih Terim Başkan Cengiz'e transfer göndermesi
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye sahada ve masada güçlü olduğunu gösterdi
- Bakan Berat Albayrak'tan Jeffrey Sachs paylaşımı
- Özel Hareket polisleri 'Sınır Kartalları' nöbette! Hainlere göz açtırmıyorlar...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit İsmail Sarıcan'ın ailesine taziye mesajı
- İran'ın otomotiv devi Khodro Company Türkiye'de fabrika kuracak
- FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım edenler hakkında flaş gelişme
- MSB açıkladı: İkinci Rus Askeri Heyeti Ankara’ya geliyor
- SON DAKİKA: Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile Rus mevkidaşı Gerasimov arasında önemli görüşme
- Konya'da kan donduran olay! Boğazını kestikten sonra cesedini su kuyusuna attılar
- Steve Cohen'den "Türkiye" itirafı
- Çankırı'da DEAŞ operasyonu! Bağdadi'nin özel hizmetini yapan kişi yakalandı
- Kandil ve Haftanin'e flaş operasyon: 3 PKK'lı terörist...