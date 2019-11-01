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Obradovic destek istiyor

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Giriş Tarihi: 01.11.2019
OBRADOVİC DESTEK İSTİYOR

, Zalgiris maçı öncesi taraftarlara seslendi. Obra, "Şu anda daha önce hiç yaşamadığımız bir dönemi yaşıyoruz ve çok kötü bir oynuyoruz. Bir şekilde kazanmalıyız. Taraftarın desteğini bekliyoruz" dedi.

Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, Zalgiris maçı öncesi taraftarlara seslendi. Obra, "Şu anda daha önce hiç yaşamadığımız bir dönemi yaşıyoruz ve çok kötü bir oynuyoruz. Bir şekilde kazanmalıyız. Taraftarın desteğini bekliyoruz" dedi.

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