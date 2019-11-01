Obradovic destek istiyor
Giriş Tarihi: 01.11.2019
Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, Zalgiris maçı öncesi taraftarlara seslendi. Obra, "Şu anda daha önce hiç yaşamadığımız bir dönemi yaşıyoruz ve çok kötü bir basketbol oynuyoruz. Bir şekilde enerji kazanmalıyız. Taraftarın desteğini bekliyoruz" dedi.Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, Zalgiris maçı öncesi taraftarlara seslendi. Obra, "Şu anda daha önce hiç yaşamadığımız bir dönemi yaşıyoruz ve çok kötü bir basketbol oynuyoruz. Bir şekilde enerji kazanmalıyız. Taraftarın desteğini bekliyoruz" dedi.
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