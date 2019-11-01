Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’dan Elneny’ye tam yetki
Giriş Tarihi: 01.11.2019
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalya maçında Atiba'yı tamamen defansif olarak kullanıp orta sahadaki tüm yetkiyi Elneny'ye verdi. Elneny, savunma ile hücum arasındaki pas bağlantısını sağlayacak.Galatasaray derbisinde elde ettiği zaferle adeta sezona yeniden merhaba diyen Beşiktaş'ta gözler yarın oynanacak Antalya maçına çevrildi.
8 NUMARA OYNAYACAK
Galatasaray galibiyetinin anlam kazanması için Antalya'yı deplasmanda yenmeleri gerektiğinin altını çizen teknik direktör Abdullah Avcı, bu maçta Atiba'yı tamamen defansif olarak kullanıp orta sahadaki tüm yetkiyi Elneny'ye verdi. Elneny, savunma ile hücum arasındaki pas bağlantısını sağlayacak.
Abdullah Avcı daha önce Elneny için "8 numara oynayacak özelliklere sahip" demişti.
BURAK YILMAZ TAKIMLA ÇALIŞTI!
Burak Yılmaz ilk bölümde takımla çalıştı. Ama Antalya'da olmayacak.
Burak Yılmaz dünkü artrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Sonra bireysel çalışmalara devam etti.
OYNAMASI RİSKLİ
Burak Yılmaz, Antalya kardrosunda olmayacak. Avcı bu konuda risk almayacak.
ANTALYA YOLCUSU KALMASIN!
Beşiktaş bu sabah yapacağı antrenmanın ardından Antalya'ya özel uçakla gidecek. Beşiktaş taraftarı bu maça yoğun ilgi gösteriyor.
ANTALYA MAÇINA DERBİ KADROSU İLE ÇIKILACAK
Abdullah Avcı, Antalya maçında derbi maçındaki 11'i bozmayacak. Sadece cezalı Caner Erkin'in yerine Adem Ljajic forma giyecek.
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