Abdülkadir Parmak ve Obi Mikel geri dönüyor!
Giriş Tarihi: 31.10.2019
Bu bu sezon sakatlıklardan çok çeken Trabzonspor'da Nijeryalı yıldız orta saha oyuncusu Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak'tan müjdeli haber geldi. Sakatlıkları nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyen Obi Mikel ve Abdülkadir Parmak'ın tedavilerinin olumlu gittiği ve Cumartesi günü oynanacak olan Göztepe maçında takımdaki yerlerini alma ihtimallerinin oldukça yüksek olduğu öğrenildi... Onazi ve Ekuban ise Kasım ayı sonunda dönecek.Bu bu sezon sakatlıklardan çok çeken Trabzonspor'da Nijeryalı yıldız orta saha oyuncusu Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak'tan müjdeli haber geldi. Sakatlıkları nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyen Obi Mikel ve Abdülkadir Parmak'ın tedavilerinin olumlu gittiği ve Cumartesi günü oynanacak olan Göztepe maçında takımdaki yerlerini alma ihtimallerinin oldukça yüksek olduğu öğrenildi... Onazi ve Ekuban ise Kasım ayı sonunda dönecek.
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