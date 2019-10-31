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Abdülkadir Parmak ve Obi Mikel geri dönüyor!

SPOR
Giriş Tarihi: 31.10.2019
PARMAK VE OBİ GERİ DÖNÜYOR!

Bu bu sezon sakatlıklardan çok çeken 'da Nijeryalı yıldız orta saha oyuncusu ve Abdulkadir Parmak'tan müjdeli haber geldi. Sakatlıkları nedeniyle maçında forma giyemeyen Obi Mikel ve 'ın tedavilerinin olumlu gittiği ve Cumartesi günü oynanacak olan maçında takımdaki yerlerini alma ihtimallerinin oldukça yüksek olduğu öğrenildi... Onazi ve Ekuban ise Kasım ayı sonunda dönecek.

Bu bu sezon sakatlıklardan çok çeken Trabzonspor'da Nijeryalı yıldız orta saha oyuncusu Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak'tan müjdeli haber geldi. Sakatlıkları nedeniyle maçında forma giyemeyen Obi Mikel ve Abdülkadir Parmak'ın tedavilerinin olumlu gittiği ve Cumartesi günü oynanacak olan Göztepe maçında takımdaki yerlerini alma ihtimallerinin oldukça yüksek olduğu öğrenildi... Onazi ve Ekuban ise Kasım ayı sonunda dönecek.

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