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Mesut Özil transferinde Fenerbahçe’ye iki zorlu rakip

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Giriş Tarihi: 31.10.2019
FENER’E İKİ ZORLU RAKİP

'de bırakıldıktan sonra 'nin daha ciddi şekilde gündemine gelen konusunda flaş bir iddia geldi. Ada basınına göre ’dan Inter ve ’den United da yıldız futbolcuyu transfer etmek istiyor...

Arsenal'de bırakıldıktan sonra Fenerbahçe'nin daha ciddi şekilde gündemine gelen Mesut Özil konusunda flaş bir iddia geldi. Ada basını, İtalya'dan Inter ve ABD'den DC United'ın da yıldız futbolcuyu gündemine aldığını yazdı.

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