Mesut Özil transferinde Fenerbahçe’ye iki zorlu rakip
Giriş Tarihi: 31.10.2019
Arsenal'de kadro dışı bırakıldıktan sonra Fenerbahçe'nin daha ciddi şekilde transfer gündemine gelen Mesut Özil konusunda flaş bir iddia geldi. Ada basınına göre İtalya’dan Inter ve ABD’den DC United da yıldız futbolcuyu transfer etmek istiyor...Arsenal'de kadro dışı bırakıldıktan sonra Fenerbahçe'nin daha ciddi şekilde transfer gündemine gelen Mesut Özil konusunda flaş bir iddia geldi. Ada basını, İtalya'dan Inter ve ABD'den DC United'ın da yıldız futbolcuyu gündemine aldığını yazdı.
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