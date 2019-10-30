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Onyekuru’da Anderlecht rakip oldu

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Giriş Tarihi: 30.10.2019
ONYEKURU’DA ANDERLECHT RAKİP OLDU

Devre arası Monaco'dan kiralanması gündemde olan 'nun transferinde 'a rakip çıktı. basınına göre de eski yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Henry Onyekuru sezonunda kiralık olarak Anderlecht'te oynadı.

Devre arası Monaco'dan kiralanması gündemde olan Henry Onyekuru'nun transferinde Galatasaray'a rakip çıktı. Belçika basınına göre Anderlecht de eski yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

Henry Onyekuru sezonunda kiralık olarak Anderlecht'te oynadı.

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