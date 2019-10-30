Feghouli yine çok kötü bir sezon başlangıcı yaptı
Giriş Tarihi: 30.10.2019
Geçen sezonun ilk devresi sadece 1 gol atabilen Cezayirli yıldız bu sezon da 9 haftada skor katkısı veremedi. Feghouli’nin formayı kaptırması an meselesi.Son şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri olan Sofiane Feghouli birkez daha 'ilk devre sendromu' yaşıyor!..
NE GOL NE ASİST!
Cezayirli yıldız geçtiğimiz sezona çok kötü bir başlangıç yapmış ve ilk devre boyunca sadece 1 gollük katkı verebilmişti. Feghouli bu sezon da benzer bir senaryoyu yaşatıyor. Tecrübeli yıldız geride kalan 9 haftada ne gol atabildi, ne de asist yapabildi.
AĞIR ELEŞTİRİ ALDI
Son olarak derbi performansı da çok ağır eleştiri alan tecrübeli futbolcunun formayı kaptırması an meselesi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Süper Lig'de bir hoca ayrılığı daha
- Mariano listede yok
- Ersun Yanal'dan flaş rotasyon!
- Kariyerinin en kötüsü!
- Onyekuru’da Anderlecht rakip oldu
- Galatasaray ve Beşiktaş'a kötü haber!
- Fenerbahçe Beko, İsrail deplasmanda
- Süper Lig ekibinde flaş ayrılık
- Kruse'dan İstiklal Marşı açıklaması
- Günler sonra ilk kez! Terim ile Falcao...
Daha Fazla Gör
- Milli Savunma Bakanlığından Türkiye-Rusya çalışmalarına ilişkin açıklama
- SON DAKİKA: Trump'tan flaş açıklama: Bağdadi'nin yerine gelecek kişi de öldürüldü
- SON DAKİKA: Yemen Savunma Bakanı Makdisi'ye füzeli saldırı!
- Şehit Teğmen Kamuran Ablak için Kocaeli Gölcük'te cenaze töreni
- Tuzla'da kimyasal paniği! Ekipler olay yerine sevk edildi
- Klasik otomobillerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konvoyu
- THY'nin Siirt-Ankara uçak seferleri başladı
- Bakan Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar: YPG'nin Barış Pınarı Harekat Bölgesinde kaldığı gözüküyor!
- İran'dan vatandaşlarına Irak'a seyahat uyarısı
- JÖAK'tan nefes kesen helikopterli Cumhuriyet Bayramı gösterisi
- 29 Ekim kutlamaları: Başkan Erdoğan Beştepe'de tebrikleri kabul etti
- Başkan Erdoğan'a Anıtkabir'de sevgi seli: Türkiye seninle gurur duyuyor |Video