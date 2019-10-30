Fatih Terim kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor
Giriş Tarihi: 30.10.2019
Süper Lig'de ilk 9 haftada sadece 13 puan toplayabilen Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde en kötü dönemini yaşıyor... İlk olarak 1996 yılında Sarı-Kırmızılı takımın başına geçen tecrübeli teknik adam, daha önceki en kötü performansına 1997- 98 sezonunda 14 puan toplayarak imza atmıştı.Süper Lig'de ilk 9 haftada sadece 13 puan toplayabilen Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde en kötü dönemini yaşıyor... İlk olarak 1996 yılında Sarı-Kırmızılı takımın başına geçen tecrübeli teknik adam, daha önceki en kötü performansına 1997- 98 sezonunda 14 puan toplayarak imza atmıştı.
Ayrıca Galatasaray'ın ilk 9 haftada attığı 9 gol de Terim yönetiminde en kötü rakam oldu.
Galatasaray ilk 9 haftada sadece 3 kez kazanabilirken, attığı 9 golle de büyük hayal kırıklığı yaşattı.
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