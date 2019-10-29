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Galatasaray ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

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Giriş Tarihi: 29.10.2019 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019
GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'A KÖTÜ HABER!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ile 'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna () sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Hukuk Müşavirliğinin, 'in 9. haftasındaki Göztepe müsabakasında kırmızı kart gören Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş'i sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 'ye sevk ettiği bildirildi.

Gaziantep Futbol Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Ziya Demsoy'un sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi.

Aytemiz Alanyaspor'un saha olayları, Beşiktaş, ve Trabzonspor çirkin ve kötü tezahürat, 'ın ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedenlerinden PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Hukuk Müşavirliğinin TFF 1. Lig kulüpleri Boluspor, Keçiörengücü, Ekol Göz Menemenspor ile Bolusporlu futbolcu ve Hataysporlu futbolcu Kubilay Sönmez'i farklı gerekçelerle PFDK'ye sevk ettiği belirtildi.

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