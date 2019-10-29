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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Bizde kaçak yapan yok

SPOR
Giriş Tarihi: 29.10.2019
BİZDE KAÇAK YAPAN YOK

Başakşehir maçı sonrası futbolcularını övdü. Oyuncularının üst düzey mücadele ettiğini söyleyen Karaman, "Oyuncularım benim için çok değerli. Çünkü hiçbiri kaçak yapmıyor" dedi.

Trabzonspor maçı sonrası futbolcularını övdü. Oyuncularının üst düzey mücadele ettiğini söyleyen Karaman, "Oyuncularım benim için çok değerli. Çünkü hiçbiri kaçak yapmıyor" dedi.

KİMSE YAŞAMADI
Karaman hiçbir takımın kendilerinin yaşadığını yaşamadığını ifade ederek, "Ancak bunun için mazeret üretecek değiliz" diye konuştu.

2 TAKIMIN SERİSİ BOZULDU
Başakşehir ve Trabzonspor dünkü maça kadar 3 maçtır kazanıyordu. Böylece 2 ekibin serisi bitti.

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