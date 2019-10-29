Galatasaray'da büyük operasyon kapıda! Mariano, Nagatomo, Belhanda ve Feghouli...
Giriş Tarihi: 29.10.2019
Fatih Terim derbi yenilgisi sonrası verdiği operasyon sinyalini hayata geçiriyor. Rize maçında Mariano, Nagatomo, Belhanda ve Feghouli ilk 11’de oynayamayacak.Beşiktaş derbisinde sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılan Galatasaray'da büyük operasyon kapıda... Teknik direktör Fatih Terim maç sonrası verdiği 'değişim' sinyalini hayata geçiriyor.
Alınan bilgilere göre performansı eleştiri konusu olan Mariano, Nagatomo, Belhanda ve Feghouli, Rizespor maçında yedek kulübesinde oturacak. Bu 4 yıldızın yerine ise Şener, Emre Taşdemir, Emre Mor ve Taylan Antalyalı'nın forma giymesi bekleniyor.
Tecrübeli hocanın ayrıca Seri, Babel ve Marcao'nun performansından da hiç memnun olmadığı, bu 3 ismi de sert şekilde uyardığı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Trabzonspor, İstanbul'da 1 puan aldı
- Cumhurbaşkanlığından milli sporcu Ali Topaloğlu’na davet
- Bizde kaçak yapan yok
- UEFA'dan bir skandal daha!
- Mili takım antrenörü kazada hayatını kaybetti
- 'Tokatçı antrenör'ün cezası belli oldu
- Başakşehir Trabzonspor |CANLI
- Yusuf Yazıcı Fransa'da haftanın 11'inde
- Ekuban Trabzon'a dönüyor
- Abdülkadir Ömür'den anlamlı mesaj
Daha Fazla Gör
- AK Parti'den son dakika af açıklaması! Ömer Çelik canlı yayında açıkladı |Video
- Generalin derdest edilmesi talimatını firari albay Uğur Karaca vermiş
- Son dakika: Kickboks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı trafik kazasında hayatını kaybetti
- PKK'ya operasyon! Evde yapılan aramada...
- HDP'li Saliha Aydeniz ile Remzi Tosun hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten soruşturma
- Bağdadi nasıl öldürüldü? İdlib'de operasyonun görgü tanıklarına ulaştı
- Yerli otomobil için geri sayım! İşte tanıtılacağı tarih...
- İstanbul Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu
- Irak'taki gösterilerde son durum! Bilanço gittikçe ağırlaşıyor
- Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
- Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
- Kocaeli’de traktör devrildi: 1’i ağır 2 yaralı