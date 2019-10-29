Galatasaray'da büyük operasyon kapıda! Mariano, Nagatomo, Belhanda ve Feghouli...

Fatih Terim derbi yenilgisi sonrası verdiği operasyon sinyalini hayata geçiriyor. Rize maçında Mariano, Nagatomo, Belhanda ve Feghouli ilk 11’de oynayamayacak.

derbisinde sahadan'lık yenilgiyle ayrılan'da büyük operasyon kapıda... Teknik direktörmaç sonrası verdiği '' sinyalini hayata geçiriyor.Alınan bilgilere göre performansı eleştiri konusu olanmaçında yedek kulübesinde oturacak. Bu 4 yıldızın yerine ise'nın forma giymesi bekleniyor.Tecrübeli hocanın ayrıca'nun performansından da hiç memnun olmadığı, bu 3 ismi deöğrenildi.