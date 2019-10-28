Fatih Terim ve Abdullah Avcı birbirlerine selam bile vermediler
Giriş Tarihi: 28.10.2019
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim arasında dünkü karşılaşmada kırgınlık gözden kaçmadı. Avcı ve Terim dünkü maçta birbirlerine selam bile vermedi. Avcı maç sonrası , “Geçen senenin karşılığını verdim” dedi.Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim arasında dünkü karşılaşmada kırgınlık gözden kaçmadı. 2 hoca maç sırasında birbirlerinden uzak dururken tek kelime konuşmadı. Abdullah Avcı maçtan sonra bu konu hakkında, "Geçen sene Başakşehir'i çalıştırırken nasıl karşılandıysam bu sene de öyle karşıladım. Bunlara fazla girmek istemiyorum" dedi.
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