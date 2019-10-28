28 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Fatih Terim ve Abdullah Avcı birbirlerine selam bile vermediler

SPOR
Giriş Tarihi: 28.10.2019
AVCI VE TERİM BİRBİRİNE SELAM DAHİ VERMEDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü ile Galatasaray Teknik Direktörü arasında dünkü karşılaşmada kırgınlık gözden kaçmadı. Avcı ve Terim dünkü maçta birbirlerine selam bile vermedi. Avcı maç sonrası , “Geçen senenin karşılığını verdim” dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Galatasaray Teknik Direktörü arasında dünkü karşılaşmada kırgınlık gözden kaçmadı. 2 hoca maç sırasında birbirlerinden uzak dururken tek kelime konuşmadı. maçtan sonra bu konu hakkında, "Geçen sene Başakşehir'i çalıştırırken nasıl karşılandıysam bu sene de öyle karşıladım. Bunlara fazla girmek istemiyorum" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN