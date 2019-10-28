Belhanda özür dilemişti ama tribün affetmedi
Giriş Tarihi: 28.10.2019
Real Madrid maçında oyundan çıkarken taraftarlara küfür eden Younes Belhanda sosyal medya hesabından özür mesajı paylaşmıştı. G.Saraylı taraftarlar 11’de oynayan isimlerden sadece Belhanda’yı tribüne çağırmadı.Real Madrid maçında oyundan çıkarken taraftarlara küfür eden Younes Belhanda sosyal medya hesabından özür mesajı paylaşmıştı. Ancak Sarı- Kırmızılı taraftarlar Faslı yıldızı affetmedi. Dün derbi için Vodafone Park'ta yerini alan Galatasaraylı taraftarlar maç öncesi 11'de oynayan futbolcuları tek tek tribüne çağırdı. Ancak Belhanda çağrılmayan tek isim oldu.
İLK İSABETLİ ŞUT 81'DE!
Cimbom'un oynadığı kötü futbol istatistiklere de yansıdı. Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş önünde ilk isabetli şutunu 81. dakikada buldu.
BÜYÜK HASRET 10 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş karşısında sahadan yenilgiyle ayrılan Galatasaray'ın büyük hasreti sürüyor... Sarı-Kırmızılılar deplasmandaki son 12 derbiyi de kazanamadı. Cimbom son olarak 2015 yılında Beşiktaş'ı yenmişti.
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