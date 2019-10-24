Galatasaray'da Belhanda gerilimi!
Giriş Tarihi: 24.10.2019
Fatih Terim’in taraftarlara küfür eden Faslı yıldızı savunması yeni bir krizin fitilini ateşledi. Sosyal medyada ilk kez Terim’e bu kadar büyük bir tepki oluşurken, şimdi gözler yönetimin yapacağı hamleye çevrildi.Real Madrid maçında oyundan çıkarken kendisine tribünden gösterilen tepkilere küfürle karşılık veren Belhanda ile ilgili sıkıntı büyüyor... Fatih Terim'in basın toplantısında Faslı yıldıza sahip çıkıp taraftarları eleştirmesi yeni bir krizin fitilini ateşledi. Sosyal medyada tecrübeli hocaya ilk kez bu büyük bir tepki oluşurken taraftarlar, Belhanda'ya destek veren Terim'i eleştiri yağmuruna tuttu. Tüm bu gelişmelerin ardından gözler yönetimin sergileyeceği tutuma çevrildi.
Yönetimin Belhanda ile ilgili görüntüleri izleyeceği ve ağır bir para cezası vereceği belirtiliyor.
ULTRASLAN'DAN ÇOK SERT: 'YAPILAN HADSİZLİKTİR!'
Yaşananlarla ilgili ultrAslan'dan açıklama geldi. Belhanda'yı ıslıklayan taraftarlara tepki gösterilirken, Faslı yıldızın tavrı için "Hadsizlik" ifadesi kullanıldı.
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