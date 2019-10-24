Galatasaray ölüm virajında

Hafta sonu Beşiktaş derbisine çıkacak olan Galatasaray çok zorlu bir periyoda girdi. Sarı- Kırmızılılar yaklaşık 1.5 ay içinde Real Madrid, Başakşehir, Brugge, Trabzon, Alanya ve PSG ile karşı karşıya gelecek. Bu maçlardan çıkacak sonuçlar belki de sezonun kaderini belirleyecek.

DERBİNİN

KALKAVAN

sonuderbisine çıkacak olançok zorlu bir periyoda girdi. Sarı- Kırmızılılar yaklaşık 1.5 ay içindeveile karşı karşıya gelecek. Bu maçlardan çıkacak sonuçlar belki de sezonun kaderini belirleyecek.oynanacakderbisiniyönetecek. Yarınmaçında, pazartesimaçında isedüdük çalacak.