İspanya'da Okay Yokuşlu'ya alçak saldırı

Milli Takım'ın genç yıldızı Okay Yokuşlu, İspanya'da ırkçı saldırılara maruz kaldı. Asker selamı verdiği gerekçesiyle istenmeyen adam ilan edilen Yokuşlu'ya, taraftarlar tarafından 'faşist' diye çirkin yakıştırmalar yapıldı. Celta Vigo taraftarları skandallarına bir yenisini daha ekleyerek tribünlerde PKK pankartı açtı.

İspanya'da Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu, ırkçı hakaretlere maruz kaldı.

Alaves deplasmanında 2-0 kaybettikleri maçta Okay Yokuşlu'yu asker selamı verdiği için suçlayan İspanyol taraftarlar, 'Faşist' diye çirkin yakıştırmalarda bulundu.

İspanyol basınında yer alan bazı yorumlarda da, "Fransa'da enerjisini harcadı. Oradaki asker ruhu, bu defa yoktu" eleştirileri yapıldı.



Okay'ı maç sırasında kızdırmak için bölücü terör örgütü pankartları açıldı, sloganlar atıldı.