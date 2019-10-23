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İspanya'da Okay Yokuşlu'ya alçak saldırı

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Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
İSPANYA'DA OKAY YOKUŞLU'YA ALÇAK SALDIRI

'ın genç yıldızı , 'da ırkçı saldırılara maruz kaldı. Asker selamı verdiği gerekçesiyle istenmeyen adam ilan edilen Yokuşlu'ya, taraftarlar tarafından 'faşist' diye çirkin yakıştırmalar yapıldı. taraftarları skandallarına bir yenisini daha ekleyerek tribünlerde pankartı açtı.

'da forması giyen , ırkçı hakaretlere maruz kaldı.

Alaves deplasmanında 2-0 kaybettikleri maçta Okay Yokuşlu'yu asker selamı verdiği için suçlayan İspanyol taraftarlar, 'Faşist' diye çirkin yakıştırmalarda bulundu.

İspanyol basınında yer alan bazı yorumlarda da, "'da enerjisini harcadı. Oradaki asker ruhu, bu defa yoktu" eleştirileri yapıldı.

Okay'ı maç sırasında kızdırmak için bölücü terör örgütü pankartları açıldı, sloganlar atıldı.

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