Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
Son dakika haberi...Süper Lig'de 9. haftanın programı açıklandı. Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. Dev derbiyi Mete Kalkavan yönetecek.
Süper Lig'de 9. haftanın programı açıklandı. Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. Dev derbiyi Mete Kalkavan yönetecek.
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