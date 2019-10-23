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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

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Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

Son dakika haberi...'de 9. haftanın programı açıklandı. Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. Dev derbiyi yönetecek.

'de 9. haftanın programı açıklandı. Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. Dev derbiyi yönetecek.

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