Potada temsilcilerimiz galibiyet arayacak
Giriş Tarihi: 16.10.2019
Erkek basketbol takımlarımızdan Darüşşafaka Tekfen ve Teksüt Bandırma, bugün Avrupa maçlarında ülkemizi temsil edecek.Erkek basketbol takımlarımızdan Darüşşafaka tekfen ve Teksüt Bandırma, bugün Avrupa maçlarında ülkemizi temsil edecek. Bandırma, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Jerusalem ile 19.30'da karşılşacak. Darüşşafaka'nın ULEB Avrupa Kupası'nda Badalona deplasmanında oynayacağı maç 21.45'de başlayacak.
GÖZTEPE'DE ROTA BLONDELL'E ÇEVRİLDİ
Göz-Göz'de transfer hareketliliği... Hücum hattına transfer yapmak isteyen Göztepe, ilk olarak Loic Remy'yi kadrosuna katmak istemiş, maliyeti fazla gelince vazgeçilmişti. Remy girişimi sonuçsuz kalan Göz-Göz, ABD'de Vancouver forması giyen Anthony Blondell'in transferi için temasta bulundu. Görüşmeler sürüyor.
BEŞİKTAŞ, PAOK'U DEPLASMANDA AVLADI
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, PAOK'u deplasmanda 69-60 mağlup etti. Kartal rakibi önünde ilk yarıyı 33-32 geride kapattı. Beşiktaş'ta Gotcher 19 sayıyla takı mının en skorer ismi oldu. Bu kupada alınan diğer sonuçlar şöyle: Hapoel-Türk Telekom: 79-82, Gaziantep-Peristeri: 64-70. Euro Cup Erkekler: Venezia-Tofaş: 76- 65, Unicaja-Galatasaray: 88-83.
VAKIFBANK SET VERMEDİ
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Vakıfbank deplasmanda PTT'yi 25-17, 25-17 ve 25-15'lik setlerle 3-0 yendi. Aydın Büyükşehir de Beylikdüzü'nü 3-0'lık skorla mağlup etti.
KAYSERİSPOR'DAN BOYKOT
Kayserisporlu oyuncular istifa eden Erol Bedir'in zamanında alamadıkları maaşları nedeniyle idmana çıkmadı. Futbolcular ödeme yapılmazsa Kasımpaşa maçına da çıkmayacaklarını açıkladı.
KORELİLER YENİŞEMEDİ: 0-0
Kuzey Kore ile Güney Kore'yi başkent Pyongyang'da 29 yıl sonra karşı karşıya getiren 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Eleme Grubu maçı, 0-0 sona erdi.
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