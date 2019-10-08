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Mustafa Cengiz'den flaş Fatih Terim açıklaması

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Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
MUSTAFA CENGİZ'DEN FLAŞ FATİH TERİM AÇIKLAMASI

Son dakika haberi... Başkanı 'den açıklaması geldi. Cengiz açıklamasında "Hocamızla aramızda en ufak bir sorun yok." dedi.

Başkanı 'den 'le aralarında sorun olmadığını açıkladı.

FATİH TERİM SÖZLERİ

"Yapılan yorumlar, olmayan şeyler üzerinden girilen muhabbetler bizi çok üzüyor. Bizim tek derdimiz Fatih Terim olsun... Fatih Terim bizim onurumuz, gururumuzdur.

"GÖRÜŞ AYRILIKLARI OLABİLİR"

Her konuda aynı fikirde olacağız diye bir şey yok. Görüş ayrılıkları tabii ki olacak. Biz Fatih Terim ile oturup 5 dakika konuşalım, işleri çözeriz. Öyle de oldu, oluyor."

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