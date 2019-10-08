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Denizlispor Yücel İldiz ile yollarını ayırdı

SPOR
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
SÜPER LİG EKİBİNDE FLAŞ AYRILIK

ekiplerinden Yukatel Denzilispor, Teknik Direktör yollarını ayırdı.Yeşil-siyahlı ekip son 5 haftadır iç saha ve deplasmanda aldığı karşılaşmalarda adeta 3 puana hasret kaldı.

Denizlispor'da 5 haftadan bu yanan alınan kötü sonuçların faturası İldiz'e kesildi. Kulüp yönetimi aldığı karar gereği İldiz ile yollarını ayırdı.

Kulüp yönetiminden alınan bilgilerde teknik direktörlük için , , ve 'nın isimlerinin geçtiği öğrenildi.

Yeşil-siyahlı ekip son 5 haftadır iç saha ve deplasmanda aldığı karşılaşmalarda adeta 3 puana hasret kaldı.

BAŞKAN, "YÜCEL İLDİZ BİZİM BABAMIZ" DEMİŞTİ...

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, için şu sözleri söylemişti:

"Yücel İldiz bizim babamız. Allah ondan bin kere razı olsun. 3 maç kaybettik diye, 'güle güle' deme şansımız yok."

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