Denizlispor Yücel İldiz ile yollarını ayırdı
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denzilispor, Teknik Direktör Yücel İldiz yollarını ayırdı.Yeşil-siyahlı ekip son 5 haftadır iç saha ve deplasmanda aldığı karşılaşmalarda adeta 3 puana hasret kaldı.
Denizlispor'da 5 haftadan bu yanan alınan kötü sonuçların faturası İldiz'e kesildi. Kulüp yönetimi aldığı karar gereği İldiz ile yollarını ayırdı.
Kulüp yönetiminden alınan bilgilerde teknik direktörlük için Bülent Uygun, Mehmet Özdilek, Tolunay Kafkas ve Samet Aybaba'nın isimlerinin geçtiği öğrenildi.
Yeşil-siyahlı ekip son 5 haftadır iç saha ve deplasmanda aldığı karşılaşmalarda adeta 3 puana hasret kaldı.
BAŞKAN, "YÜCEL İLDİZ BİZİM BABAMIZ" DEMİŞTİ...
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Yücel İldiz için şu sözleri söylemişti:
"Yücel İldiz bizim babamız. Allah ondan bin kere razı olsun. 3 maç kaybettik diye, 'güle güle' deme şansımız yok."
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