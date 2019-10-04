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Trabzonspor’dan sponsorluk anlaşması

SPOR
Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
TRABZONSPOR’DAN SPONSORLUK ANLAŞMASI

Kulübü, Huawei ve Turkcell grubu ile 3 yıllık reklam sözleşmesi imzaladı. 'a yapılan açıklamada, Huawei ve Turkcell Grubu, şirketimize toplamda 52.500.000 TL+ KDV nakden ödeyecektir.” denildi.

, Huawei ve Turkcell Grubu arasında üç yıllık süre için geçerli olan bir reklam sözleşmesi imzalandı.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz ile Huawei ve Turkcell Grubu arasında üç yıllık süre için geçerli olan bir reklam sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda, Huawei ve Turkcell Grubu, şirketimize toplamda 52.500.000 TL+ KDV nakden ödeyecektir."

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