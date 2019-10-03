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Fenerbahçe, Madrid'de kayıp! (MS:Real Madrid 81 -77 Fenerbahçe Beko)

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Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
FENERBAHÇE, MADRİD'DE KAYIP!

ilk hafta maçında Beko, 'nın takımı ile deplasmanda karşılaştı. Fenerbahçe, Real Madrid'e 81-77 mağlup oldu.

'ne yeni sezonun ilk maçında Beko, deplasmanda 'e mağlup oldu. Eflatun beyazlılara galibiyeti getiren isimler 15 sayıyla Anthony Randolph ve 14 sayı atan Facundo Campazzo oldu.

Fenerbahçe Beko'da ise Fransız yıldız Nando De Colo 22 sayıyla karşılaşmanın en skorer isimi olurken hiç çıkmadan oynayan Derrick Williams ise 19 sayı, 10 ribaundla double double yaptı. Sarı lacivertliler sezonun ikinci maçında 10 Ekim Perşembe günü Kızılyıldız'a konuk olacak.

REAL MADRID 81-77 FENERBAHÇE BEKO | MAÇ SONUCU

Real Madrid 30-21 Fenerbahçe Beko | İlk çeyrek sonucu

Real Madrid 43-42 Fenerbahçe Beko | İlk yarı sonucu

Real Madrid 64-55 Fenerbahçe Beko | Üçüncü çeyrek sonucu

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