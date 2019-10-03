Fenerbahçe, Madrid'de kayıp! (MS:Real Madrid 81 -77 Fenerbahçe Beko)
THY Avrupa Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Real Madrid takımı ile deplasmanda karşılaştı. Fenerbahçe, Real Madrid'e 81-77 mağlup oldu.
THY Avrupa Ligi'ne yeni sezonun ilk maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Real Madrid'e mağlup oldu. Eflatun beyazlılara galibiyeti getiren isimler 15 sayıyla Anthony Randolph ve 14 sayı atan Facundo Campazzo oldu.
Fenerbahçe Beko'da ise Fransız yıldız Nando De Colo 22 sayıyla karşılaşmanın en skorer isimi olurken hiç çıkmadan oynayan Derrick Williams ise 19 sayı, 10 ribaundla double double yaptı. Sarı lacivertliler sezonun ikinci maçında 10 Ekim Perşembe günü Kızılyıldız'a konuk olacak.
REAL MADRID 81-77 FENERBAHÇE BEKO | MAÇ SONUCU
Real Madrid 30-21 Fenerbahçe Beko | İlk çeyrek sonucu
Real Madrid 43-42 Fenerbahçe Beko | İlk yarı sonucu
Real Madrid 64-55 Fenerbahçe Beko | Üçüncü çeyrek sonucu
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