Medipol Başakşehir, Mönchengladbach karşısında son dakikada iki puan bıraktı
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach’ı konuk etti. Temsilcimiz karşılaşmada Edin Visca'nın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçse de son dakikalarda gelen gole engel olamayınca sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Almanya ekibi Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada sağdan Caiçara'nın ortasında ceza sahası sol çaprazında bulunan İrfan Can Kahveci, topu kafayla müsait durumdaki Aleksic'in önüne indirdi. Aleksic'in kontrol ettikten sonra yarım voleyle etkili şutunda, kaleci Sommer son anda müdahale etti ve meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
20. dakikada Kramer'in etkili ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Thuram'ın kafa vuruşunda, kaleci Mert topu kornere çeldi.
24. dakikada İrfan Can Kahveci'nin savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Crivelli, meşin yuvarlağı sağdan müsait durumda bindiren Visca'nın önüne bıraktı. Ceza sahasının sağında kaleciyle karşı karşıya kalan Visca'nın şutunda, top kaleci Sommer'den oyun alanına döndü.
36. dakikada İrfan Can Kahveci'nin rakip yarı alanın ortalarından çok sert vuruşunda, kaleci Sommer meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.
İKİNCİ YARI
52. dakikada Raffael'in kullandığı kornerde, ön direkte Lainer'in kafa vuruşunda kaleci Mert topu oyun alanına çeldi.
55. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Crivelli'nin savunma arkasına pasına hareketlenen ve topu ceza sahası içine kadar süren Visca'nın kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
90+1. dakikada Alman ekibi beraberliği yakaladı. Rakip yarı alanın ortalarından kullanılan serbest vuruşta, arka direkte Bensebaini'nin kafa vuruşunda üst direkten dönen topu Herrmann boş kaleye gönderdi: 1-1.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve takımlar sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.
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