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Son dakika: Fikret Orman'dan istifa açıklaması

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Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
FİKRET ORMAN'DAN İSTİFA AÇIKLAMASI

Beşiktaş Başkanı edeceğini açıkladı. Süper Lig'deki 2019-2020 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta taraftar faturayı Fikret Orman'a kesti.

Beşiktaş Süper Lig'in 5. haftasında evinde ağırladığı Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş, evinde aldığı 1 puan sonrası 5 puanla 11. sırada kaldı. Kötü bir sezon başlangıçı yapan siyah beyazlıların averajı da -1.

Siyah beyazlıların puan tablosu ve futboldan memnun olmaması üzerine tepkileri arttı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da taraftarın sesine kulak verdi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle:

"Aileme ve bana sosyal medya üzerinden hakaretler ediliyor. Ben Beşiktaş'a faydam olsun diye çalıştım. Kavgam Beşiktaş ile alakalıydı. Bütün bunları Beşiktaş için yaptım. Bankalarla yapılan anlaşma ben olmasam zor yapılabilirdi. Camia bütünlüğünü sağlayamadım. Yapmayın etmeyin diye çok mücadele ettim. Bunu yorgunluk olarak algılamayın ama kırgın ve üzgünüm. Ne yaptım ben? Ne kötülük yaptım? Dünyanın her tarafında Beşiktaş için çalışırken namusumuzla sorgulanır hale geldik. Beşiktaş'ta kan değişikliğine ihtiyaç var. Mevcudiyetimin Beşiktaş'a zarar verdiğini görüyorum. Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum. Olağanüstü genel kurula gideceğiz"

Son dakika: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman canlı yayında görevini bırakacağını açıkladı |Video SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ BAŞKANI FİKRET ORMAN CANLI YAYINDA GÖREVİNİ BIRAKACAĞINI AÇIKLADI |VİDEO

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bjk bjk

çok çok şükürler olsun darısı abdullah avcıya, yerine sergen yalçın gelmeli o zaman bjk şahlanır. beşiktaş beşiktaş gibi oynar. bunlar takımı körelttiler

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.09.2019 13:31
mahmut &#231;elik mahmut çelik

sen bjk ye hizmet yapmış olabilirsin ama takımıda çökertin bununda farkındamısın şu anki lig deki durumumuzun tek sorumlusu sensin topcuları alan sen satan sen 4 çapulcu topcu aldın bunların hiç biri bjk topcusu olamaz iyi takımların oynatmadıgı adamlar birde avcı efendi sisdem diye tuturunca takım üç pas yapamaz hale geldi ne oynadıgını bilmeyenler sahada gezinenler ve son maçdada kaleye dahi üç şutları yok bre başkan sisdem sisdem al size sisdem ne olmuş eski ilerde basan defans yapan sürekli hücümü düşünen takım gitmiş yerine ne oldugu belli olmayan oyun sistemi gelmiş daha devam ederse avcı takım ikinci lige düşer bunu unutmayın bırakın şampuanlıgı solugu ikinci ligde bulursunuz demedi demeyın acilen avcıda gitmeli

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.09.2019 12:10
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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