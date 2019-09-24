Son dakika: Fikret Orman'dan istifa açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman istifa edeceğini açıkladı. Süper Lig'deki 2019-2020 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta taraftar faturayı Fikret Orman'a kesti.

Beşiktaş Süper Lig'in 5. haftasında evinde ağırladığı Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş, evinde aldığı 1 puan sonrası 5 puanla 11. sırada kaldı. Kötü bir sezon başlangıçı yapan siyah beyazlıların averajı da -1.

Siyah beyazlıların puan tablosu ve futboldan memnun olmaması üzerine tepkileri arttı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da taraftarın sesine kulak verdi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle:

"Aileme ve bana sosyal medya üzerinden hakaretler ediliyor. Ben Beşiktaş'a faydam olsun diye çalıştım. Kavgam Beşiktaş ile alakalıydı. Bütün bunları Beşiktaş için yaptım. Bankalarla yapılan anlaşma ben olmasam zor yapılabilirdi. Camia bütünlüğünü sağlayamadım. Yapmayın etmeyin diye çok mücadele ettim. Bunu yorgunluk olarak algılamayın ama kırgın ve üzgünüm. Ne yaptım ben? Ne kötülük yaptım? Dünyanın her tarafında Beşiktaş için çalışırken namusumuzla sorgulanır hale geldik. Beşiktaş'ta kan değişikliğine ihtiyaç var. Mevcudiyetimin Beşiktaş'a zarar verdiğini görüyorum. Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum. Olağanüstü genel kurula gideceğiz"