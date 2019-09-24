Son dakika: Fikret Orman'dan istifa açıklaması
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman istifa edeceğini açıkladı. Süper Lig'deki 2019-2020 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta taraftar faturayı Fikret Orman'a kesti.
Beşiktaş Süper Lig'in 5. haftasında evinde ağırladığı Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş, evinde aldığı 1 puan sonrası 5 puanla 11. sırada kaldı. Kötü bir sezon başlangıçı yapan siyah beyazlıların averajı da -1.
Siyah beyazlıların puan tablosu ve futboldan memnun olmaması üzerine tepkileri arttı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da taraftarın sesine kulak verdi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle:
"Aileme ve bana sosyal medya üzerinden hakaretler ediliyor. Ben Beşiktaş'a faydam olsun diye çalıştım. Kavgam Beşiktaş ile alakalıydı. Bütün bunları Beşiktaş için yaptım. Bankalarla yapılan anlaşma ben olmasam zor yapılabilirdi. Camia bütünlüğünü sağlayamadım. Yapmayın etmeyin diye çok mücadele ettim. Bunu yorgunluk olarak algılamayın ama kırgın ve üzgünüm. Ne yaptım ben? Ne kötülük yaptım? Dünyanın her tarafında Beşiktaş için çalışırken namusumuzla sorgulanır hale geldik. Beşiktaş'ta kan değişikliğine ihtiyaç var. Mevcudiyetimin Beşiktaş'a zarar verdiğini görüyorum. Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum. Olağanüstü genel kurula gideceğiz"
kalan karakter 1000
çok çok şükürler olsun darısı abdullah avcıya, yerine sergen yalçın gelmeli o zaman bjk şahlanır. beşiktaş beşiktaş gibi oynar. bunlar takımı körelttilercevapla 24.09.2019 13:31
sen bjk ye hizmet yapmış olabilirsin ama takımıda çökertin bununda farkındamısın şu anki lig deki durumumuzun tek sorumlusu sensin topcuları alan sen satan sen 4 çapulcu topcu aldın bunların hiç biri bjk topcusu olamaz iyi takımların oynatmadıgı adamlar birde avcı efendi sisdem diye tuturunca takım üç pas yapamaz hale geldi ne oynadıgını bilmeyenler sahada gezinenler ve son maçdada kaleye dahi üç şutları yok bre başkan sisdem sisdem al size sisdem ne olmuş eski ilerde basan defans yapan sürekli hücümü düşünen takım gitmiş yerine ne oldugu belli olmayan oyun sistemi gelmiş daha devam ederse avcı takım ikinci lige düşer bunu unutmayın bırakın şampuanlıgı solugu ikinci ligde bulursunuz demedi demeyın acilen avcıda gitmelicevapla 24.09.2019 12:10
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş tribünlerinde Sergen Yalçın sesleri!
- Vedat Muriç için çılgın teklif
- Abdullah Avcı'dan Galatasaray'a gönderme!
- Şenol Güneş ve Belözoğlu FIFA'da kime kaç puan verdi?
- Yeni Çorumspor - Kasımpaşa (CANLI YAYIN)
- Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi önemli gelişme!
- Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler: Fenerbahçe korkusundan...
- Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı
- İstanbul'da ortalık karıştı! Arda Turan ve...
- FIFA yılın futbolcusunu açıkladı!
- İran’da 4.6'lık deprem!
- Trump ülkesinde protesto edilen darbeci Sisi'yi böyle savundu!
- İYİ Parti'den üç istifa haberi
- Hasan Ruhani ve Cevad Zarif'e "ABD uyarısı"
- Emine Erdoğan, Inger Andersen ile "çevre sorunlarını" görüştü
- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov: Türkiye ile hedefimizde gerekli adımları atmamız gerekli
- Türkiye'den Rum tarafında jet cevap: Senin liderin bunu reddetti
- Son dakika: Hatay'da feci kaza! Göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi: 6 ölü, 27 yaralı
- İran'dan 3 ülkeye tepki: ABD'nin içi boş iddialarını papağan gibi tekrarlamayın
- Son dakika: Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığında FETÖ operasyonu
- Pakistan Başbakanı İmran Han, Trump'ın suratına söyleyecek: Başarısız olacaksınız
- 23 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Zalim İstanbul, Canevim, Yasak Elma hangi dizi birinci?