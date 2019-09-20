PFDK'dan Trabzonspor'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Trabzonspor Kulübü'ne 16 Eylül'de resmi sitesinden yaptığı açıklama nedeniyle 100 bin TL para cezası verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Trabzonspor Kulübü'ne 16 Eylül'de resmi sitesinden yaptığı açıklama nedeniyle 100 bin TL para cezası verildi.

Ayrıca Trabzonspor yöneticisi Ertuğrul Erdoğan'a sportmenliğe aykırı açıklamasından dolayı 60 gün hak mahrumiyeti ile 40 bin TL fatura çıkarıldı.

16 EYLÜL'DE ERDOĞAN TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMANIN BİR BÖLÜMÜ

Trabzonspor yöneticisi Ertuğrul Erdoğan, "Elbette ki eksiklerimiz ve hatalarımız var. Bunları gidermek tamamen bizim sorumluluğumuzda ancak ligin başından itibaren bize karşı yapılanlar artık hakem hatası diyemeyeceğimiz boyutlara ulaşmıştır. Süper Lig'e adı verilen efsane futbolcumuz Dozer Cemil Usta'nın adına yakışan dürüstlükte, her türlü ayak oyunu ve entrikadan uzak tertemiz bir sezon geçirmeyi beklerken yine kendimizi geçmişten alışkın olduğumuz karanlık senaryoların içinde bulduk..." dedi.

Erdoğan açıklamasını şöyle sonlandırdı;

"Artık şuna eminiz ki, TFF ve MHK tarafından Trabzonspor'a bilinçli ve kasıtlı bir şekilde operasyon çekilmektedir ve tüm bunlar yarıştan koparma amacı gütmektedir."