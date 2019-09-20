Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? FB - Ankaragücü maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe - Ankaragücü maçı için geri sayım başladı. Geride bıraktığımız hafta Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, ligdeki ilk yenilgisini aldı. 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe 7 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Sarı Lacivertlilerin rakibi Ankaragücü ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ankaragücü 5 puanla 12'nci sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Ankaragücü'nü yenerek yeiden galibiyet serisi yakalamak istiyor. Kadıköy'deki karşılaşmaya büyük ilgi var. Peki, Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? FB - Ankaragücü maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
Fenerbahçe - Ankaragücü maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Fenerbahçe, Ankaragücü'nü mağlup ederek yeniden çıkış yapmak istiyor, Ankaragücü ise İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönmek istiyor. Sarı Lacivertliler milli ara dönüşü Alanyaspor'a 3-1 yenilerek soğuk duş aldı. Fenerbahçe yönetimi, kural hatası gerekçesiyle TFF'ye başvururken, henüz bir yanıt alamadı. Rakip Ankaragücü ise 5 puanla 12'nci sırada yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? FB - Ankaragücü maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
İlk 2 maçını kazanarak lige iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son 2 müsabakada ise galibiyet elde edemedi. Sarı-lacivertliler, 5. hafta öncesinde topladığı 7 puanla 3. sırada yer alıyor.
MOSES VE ISLA SEVİNCİ
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan oyunculardan Victor Moses ile Mauricio Isla, son yapılan antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Emre Belözoğlu ile Hasan Ali Kaldırım ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Bu oyuncuların MKE Ankaragücü karşısında forma giymesi beklenmiyor.
İki takım arasında geride kalan 100 maçta Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 63-10 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin ligde attığı 185 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 66 golle karşılık verdi.
Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı MKE Ankaragücü 3-1 kazandı, ikinci yarıda başkentte oynanan müsabaka 1-1 tamamlandı.
FB - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayayıncı kuruluş beIN Sports tarafından naklen yayınlanacak.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde şimdiye dek İstanbul'da 50 kez karşılaştı.
Evinde 36 kez kazanan Fenerbahçe, rakibine sadece 4 kez mağlup oldu. İstanbul'daki 10 maçta eşitlik bozulmadı, Fenerbahçe 112, MKE Ankaragücü ise 36 gol attı.
FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.
MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini geçen sezonun ilk yarısında 3-1'lik skorla aldı.
Süper Lig'in 5. haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı son 14 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu müsabakalardan 8 galibiyet ve 6 beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında yarın evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. İki takım arasında oynanan 100 karşılaşmada 63 galibiyet alan sarı-lacivertliler, rakibine 10 kez mağlup oldu. 27 maçta ise eşitlik bozulmadı.
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SON MAĞLUBİYET ANKARAGÜCÜ'NE
Süper Lig'de 14 maçtır sahasında kaybetmeyen Fenerbahçe, son mağlubiyetini Ankaragücü'ne karşı almıştı. Ankaragücü'ne geçtiğimiz sezon 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, bu maçın sonunda ise Teknik Direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırmıştı.
EN ÇOK TOPLA BULUŞAN FENERBAHÇE
Fenerbahçe bu sezon ligde rakip ceza sahalarında topla 119 kez buluşarak bu alanda lider konumda bulunuyor. Ankaragücü, 55 topla buluşma ile söz konusu kulvarda Gazişehir Gaziantep'in (54 buluşma) ardından en kötü ekip konumunda.
GOLE KATKI KRUSE'DAN
Fenerbahçe'de geride kalan 4 haftada en etkili isim yeni transfer Max Kruse oldu. Kanarya'nın ligde attığı son beş golün 3'ünün asistini yapan Max Kruse, bu başarılı grafiğini ilerleyen haftalarda da göstermek istiyor.
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