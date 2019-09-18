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Fenerbahçe içeride başka dışarıda başka

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Giriş Tarihi: 18.09.2019
FENERBAHÇE İÇERİDE BAŞKA DIŞARIDA BAŞKA

Fenerbahçe Teknik Direktörü ’ın iç saha ile dış saha performansları arasında inanılmaz bir fark var. Yanal'ın deplasman galibiyet yüzdesi yüzde 42.8. İç sahada ise galibiyet yüzdesi ise yüzde 72.4...

Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'nin başında oynadığı maçlarda deplasman karnesi zayıf. Sarı lacivertli takımın başında 57 maça çıkan 'ın deplasman galibiyet yüzdesi yüzde 42.8. İç sahada ise galibiyet yüzdesi ise yüzde 72.4…Deplasmanda daha az gol atan ve puan ortalaması düşen Yanal'lı Fener'in, yediği gol ortalamasının da arttığı gözleniyor.



A.GÜCÜ HAZIRLIKLARI BAŞLADI
F.Bahçe 'in 5. haftasında cumartesi günü sahasında Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Alanya maçının 11'inde oynayanlar rejenerasyon ile yetindi. Hazırlıklar bugün de devam edecek.

EMRE DÖNÜYOR, RAMİ 11'E GİRİYOR
Ağrıları büyük oranda geçen Emre Belözoğlu Ankaragücü maçında 11'de olacak. Adil Rami'nin de A.Gücü maçında 11'de olması bekleniyor.

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