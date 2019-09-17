Beşiktaş'ta Dorukhan’la yeni sözleşme
Beşiktaş Yönetimi Dorukhan Toköz'le yeni sözleşme yapmak için kolları sıvadı... 23 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık mukavele yapmak isteyen Siyah-Beyazlı yönetim yılda 900 bin lira kazanan genç futbolcunun maaşında önemli bir düzeltme yapmayı planlıyor.
Beşiktaş Yönetimi Dorukhan Toköz'le yeni sözleşme yapmak için kolları sıvadı... 23 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık mukavele yapmak isteyen Siyah-Beyazlı yönetim yılda 900 bin lira kazanan genç futbolcunun maaşında önemli bir düzeltme yapmayı planlıyor.
ATİBA VARSA SORUN YOK
Kanadalı futbolcu takımın can simidi oldu.
Beşiktaş'ta 7 yıldır forma giyen 36 yaşındaki Atiba, Gazişehir maçında 24 dakika görev almasına rağmen bu takımın en önemli oyuncularından biri olduğunu gösterdi. Sakatlığı nedeniyle ligin ilk 3 maçında forma giyemeyen Atiba ayrıca attığı 26 pasın yüzde 92'sinde başarı sağladı. Atiba 3 kez de rakip atağı kesti. Tecrübeli oyuncu ayrıca bu maçta 1 de gol kaydetti.
ATTIĞIM GOLÜN ANLAMI OLMADI
Gazişehir maçında bir gol atan Umut Nayir, "Attığım golün bir anlamı olmadı. Keşke bu maçtan puanla ayrılabilseydik" diye konuştu.
BEŞİKTAŞ'IN MAÇINA ESTONYALI HAKEM
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slovan Bratislava ile oynayacağı karşılaşmayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.
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