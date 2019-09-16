18 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Dünya Güreş Şampiyonası'nda Cenk İldem bronz madalya kazandı

SPOR
Giriş Tarihi: 16.09.2019 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019
CENK İLDEM BRONZ MADALYA KAZANDI

Son dakika haberi... 'nda grekoromen stil 97 kiloda mücadele eden milli sporcu , bronz madalya kazandı. Milli güreşçi, 2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz madalyanın sahibi olmuştu.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde , Gürcü Giorgi Melia ile bronz madalya maçında karşılaştı.

Büyükler kategorisinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılan Melia'yı 4-1 yenen 33 yaşındaki milli güreşçi, bronz madalyanın sahibi oldu.

Cenk, ayrıca şampiyonada Türkiye'ye ilk madalyasını kazandırdı.

Tecrübeli güreşçi, dünya şampiyonalarında üçüncü bronz madalyasını aldı. Milli sporcu, 2011 ve 2014 yıllarında da dünya üçüncülüğü elde etmişti.

Repesaj müsabakalarında Fin Matti Elias Kuosmanen ve İranlı Mohammadhadi Abdollah Saravi'yi yenen ve bronz madalya maçına çıkma hakkı elde eden milli sporcu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da vize almıştı.

Milli güreşçi, 2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz madalyanın sahibi olmuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN