Dünya Güreş Şampiyonası'nda Cenk İldem bronz madalya kazandı
Son dakika haberi... Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 97 kiloda mücadele eden milli sporcu Cenk İldem, bronz madalya kazandı. Milli güreşçi, 2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz madalyanın sahibi olmuştu.
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde Cenk İldem, Gürcü Giorgi Melia ile bronz madalya maçında karşılaştı.
Büyükler kategorisinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılan Melia'yı 4-1 yenen 33 yaşındaki milli güreşçi, bronz madalyanın sahibi oldu.
Cenk, ayrıca şampiyonada Türkiye'ye ilk madalyasını kazandırdı.
Tecrübeli güreşçi, dünya şampiyonalarında üçüncü bronz madalyasını aldı. Milli sporcu, 2011 ve 2014 yıllarında da dünya üçüncülüğü elde etmişti.
Repesaj müsabakalarında Fin Matti Elias Kuosmanen ve İranlı Mohammadhadi Abdollah Saravi'yi yenen ve bronz madalya maçına çıkma hakkı elde eden milli sporcu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da vize almıştı.
Milli güreşçi, 2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz madalyanın sahibi olmuştu.
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