Süper Lig'de 4'üncü haftanın kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe, Alanyaspor'un konuğu olacak. Süper Lig'de 3'te 3 yapan Alanyaspor liderlik koltuğunda oturuyor. Ligin bir diğer yenilgisiz ekibi Fenerbahçe ise 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada rakipleri ile farkı açarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Alanyaspor da ev sahibi avantajı ile maçı kazanıp liderlik pozisyonunu korumanın peşinde. Zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe'de eksikler can sıkıyor. Emre Belözoğlu ağrıları nedeniyle kadroda yer almazken, orta sahada Gustavo'ya kimin eşlik edeceği merak konusu. Peki, Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Tolgay Arslan mı, Tolga Ciğerci mi oynayacak? İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü haftasının kapanış karşılaşmasında Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Alanyaspor deplasmanına eksik giden Fenerbahçe tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı. Erol Bulut ile 3'te3 yaparak liderlik koltuğuna oturan Alanyaspor'da da tek hedef galip gelerek, liderliği korumak. Orta saha zenginliği yaşanan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nu sakatlığı dengeleri altüst etti. Gustavo'yu ilk 11'e yazan Yanal, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Tolga Ciğerci gibi isimler arasında kararsız kaldı. Taraftarlar maça saatler kala Fenerbahçe'nin sahaya çıkacağı 11'i merak ediyor. Maçı kaçırmak istemeyenler ise yayın bilgisi ve saati araştırıyor. Peki, Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Tolgay Arslan mı, Tolga Ciğerci mi oynayacak? İşte Alanyaspor - Fenerbahçe maçına dair notlar...

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in iki yenilgisiz ekibi bu akşam Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda sahaya çıkacak. Alanyaspor - Fenerbahçe maçını Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Volkan Narinç ile Asım Yusuf Öz yapacak. 4'üncü hakemlik görevini ise Cihan Aydın yapacak. Tartışmalı pozisyonların karara bağlandığı VAR odasında ise Suat Arslanboğa ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat 20.00'de beIN Sports HD1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ahaber.com.tr'de olacak.

YANAL'IN ZOR KARARI

Fenerbahçe'de sakatlıklar can sıkıyor. Milli Takım'da sakatlanan Emre Belözoğlu ağrıları nedeniyle kadroya alınmadı. Sarı Lacivertlilerin oyun kurgusunun tam merkezinde yer alan Emre Belözoğlu'nun olmayışı Yanal'ı sıkıntıya soktu. 39 yaşındaki Belözoğlu'nun yerini yeni transfer Gustavo dolduracak. Gustavo'nun yanındaki forma için ise adeta savaş var.

TOLGA MI, TOLGAY MI?

Tolgay Arslan sakatlığını atlatarak takımla çalışmaya başladı. Emre'ye 2 haftadır eşlik eden Tolga Ciğerci de maça hazır. Tolgay ve Tolga Ciğerci arasında büyük bir forma savaşı yaşanıyor. Yanal iki ismide antrenmanlarda denerken karar vermekte oldukça zorlandı. İlk olarak Tolgay'ı düşünen Yanal'ın son kararını Tolga Ciğerci'den yana kullandığı belirtiliyor. Yanal'ın bu kararı kadro istikrarı nedeniyle aldığı da gelen bilgiler arasında...

MUHTEMEL 11'LER

ALANYASPOR: MARAFONA, TZAVELLAS, CAULKER, WELİNTON, JUANFRAN, CEYHUN, SİOPİS, FERNANDES, BAKASEAS, EFECAN, CİSSE

FENERBAHÇE: ALTAY BAYINDIR, OZAN TUFAN, ZANKA, JAİLSON, DİRAR, GUSTAVO, TOLGA CİĞERCİ, MAX KRUSE, GARRY RODRİGUES, DENİZ TÜRÜÇ, VEDAT MURİÇ

EKSİKLER: Emre Belözoğlu, Isla, Moses, Hasan Ali Kaldırım

FENERBAHÇE'DEN 8 MAÇLIK SERİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta mağlup olmadı.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı 8 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Bu maçlarda 6 galibiyet alan Fenerbahçe, 2 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

OZAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'de milli futbolcu Ozan Tufan, yarın eski takımı Alanyaspor'a karşı mücadele edecek.

Bu sezon hem sarı-lacivertliler hem de milli takımda gösterdiği performansla dikkati çeken 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018-2019'un ikinci yarısında Alanyaspor'da kiralık olarak forma giymişti.

7.RANDEVU

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 7. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 6 maçtan 4'ünü Fenerbahçe, birini Alanyaspor kazandı, bir müsabaka da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 13 golüne, Alanyaspor 5 golle yanıt verdi.

Geçen sezonki maçları ev sahipleri kazandı, Fenerbahçe 2-0, Alanyaspor 1-0 galip geldi.