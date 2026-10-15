Bakan Memişoğlu Sağlık Zirvesi'nde sektör temsilcileriyle buluştu!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 13’üncü Sağlık Zirvesi kapsamında sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sağlık hizmetlerini, güncel mevzuat süreçlerini ve gelecek dönemin gündem maddelerini değerlendirdi. Sağlık sisteminin tüm paydaşlarıyla iş birliğinin güçlendirileceğini vurgulayan Memişoğlu, “Yenilikçi projeleri hayata geçirmeye ve vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.