Bakan Memişoğlu Sağlık Zirvesi'nde sektör temsilcileriyle buluştu!
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 13’üncü Sağlık Zirvesi kapsamında sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sağlık hizmetlerini, güncel mevzuat süreçlerini ve gelecek dönemin gündem maddelerini değerlendirdi. Sağlık sisteminin tüm paydaşlarıyla iş birliğinin güçlendirileceğini vurgulayan Memişoğlu, “Yenilikçi projeleri hayata geçirmeye ve vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 13'üncü Sağlık Zirvesi kapsamında sağlık sektörünün temsilcileriyle buluştu. Zirvede sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, güncel mevzuat süreçleri ve önümüzdeki dönemin öncelikli gündem maddeleri masaya yatırıldı.
Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"13. Sağlık Zirvesi vesilesiyle sağlık sektörümüzün kıymetli temsilcileri ile bir araya geldik. Zirve kapsamında sağlık hizmetlerimizi, güncel mevzuat süreçlerini ve önümüzdeki döneme dair gündem maddelerini değerlendirdik. Sağlık sistemimizin tüm paydaşlarıyla güçlü bir iş birliği içerisinde çalışmaya, yenilikçi projeleri hayata geçirmeye ve vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Emeği geçen ve değerli katkılarını sunan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum."