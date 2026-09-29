Okulların açılmasıyla çocuk acilleri alarm veriyor: Uzman isimden ailelere kritik salgın uyarısı
Kreş ve ilkokul çağındaki çocuklarda burun akıntısı, ateş ve boğaz ağrısı şikâyetleriyle acil başvuruları arttı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ufuk Erenberk, gözlemlediği tablonun daha çok viral üst solunum yolu enfeksiyonuna işaret ettiğini belirterek aileleri uzayan ateş ve solunum güçlüğüne karşı uyardı.
Okulların açılmasıyla çocuk acillerinde üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileriyle yapılan başvurularda artış gözleniyor. Doç. Dr. Ufuk Erenberk, günlük çocuk hasta sayısının yaz dönemine göre iki kata yaklaştığını söyledi. Artışın özellikle kreş ve ilkokul öğrencilerinde belirgin olduğunu belirten Erenberk, ailelerin en sık burun akıntısı, hafif ateş, boğaz ağrısı ve halsizlik şikâyetleriyle başvurduğunu aktardı.
TABLO VİRAL Mİ, BAKTERİYEL Mİ?
Erenberk'e göre başvurularda görülen belirtiler daha çok viral üst solunum yolu enfeksiyonuna işaret ediyor; bakteriyel enfeksiyon bulgularına ise daha az rastlanıyor. Uzmanın bu değerlendirmesi, başvurularda görülen genel tabloya ilişkin. Çocuklarda enfeksiyonun nedeni, gerektiğinde hekim muayenesiyle değerlendirilir.
HANGİ BELİRTİLERDE DOKTORA BAŞVURULMALI?
Genel durumu iyi olan çocukların evde 2-3 gün izlenebileceğini söyleyen Erenberk, 3-4 günü geçen yüksek ateş, artan öksürük veya genel durumda bozulma halinde doktora başvurulmasını önerdi. Solunum güçlüğü varsa beklenmeden tıbbi yardım alınmalı.