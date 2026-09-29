Okulların açılmasıyla çocuk acilleri alarm veriyor: Uzman isimden ailelere kritik salgın uyarısı

Kreş ve ilkokul çağındaki çocuklarda burun akıntısı, ateş ve boğaz ağrısı şikâyetleriyle acil başvuruları arttı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ufuk Erenberk, gözlemlediği tablonun daha çok viral üst solunum yolu enfeksiyonuna işaret ettiğini belirterek aileleri uzayan ateş ve solunum güçlüğüne karşı uyardı.