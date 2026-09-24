Çocukta burun akıntısına göz ve burun kaşıntısı eşlik ediyor, şikayetler haftalarca sürüyorsa alerji olasılığı öne çıkıyor. Ateş, vücut ağrısı ve halsizlik ise soğuk algınlığına işaret edebiliyor. Okulların açılmasıyla çocukların yakın teması artarken sonbahar alerjenleri de devrede. Benzer görünen belirtilerin kaynağını ayırt etmek, bulaşıcılık açısından önemli. Belirtiler kesin tanı koydurmuyor, uzayan veya ağırlaşan yakınmalar hekim değerlendirmesi gerektiriyor.

Çocuklarda burun akıntısı hem bulaşıcı bir soğuk algınlığından hem de polen, toz veya küfün tetiklediği alerjiden kaynaklanabiliyor. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

AYNI BURUN AKINTISININ İKİ FARKLI NEDENİ VAR

Soğuk algınlığı virüslerden kaynaklanıyor ve çocuklar arasında bulaşabiliyor. Mevsimsel alerjide ise bağışıklık sistemi polen, toz veya küf gibi maddelere tepki veriyor; alerji başka bir çocuğa bulaşmıyor. Bu nedenle burun akıntısının tek başına görülmesi, iki durumu ayırmaya yetmiyor.

Amerikan Alerji, Astım ve İmmünoloji Koleji (ACAAI), virüslerin okul ortamında hızla yayılabildiğini belirtiyor. Kurum, sonbaharda mevsimsel alerjisi olan çocukların tetikleyicilerinin de gözden geçirilmesini öneriyor. Böylece okul dönemindeki öksürük ve hapşırmanın nedeni değerlendirilirken hem yakın temas hem de alerjenler hesaba katılıyor.