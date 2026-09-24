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Çocuklarda burun akıntısı alerji mi soğuk algınlığı mı? Kaşıntı, ateş ve belirtilerin süresi farkı gösteriyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çocuklarda burun akıntısı alerji mi soğuk algınlığı mı? Kaşıntı, ateş ve belirtilerin süresi farkı gösteriyor

Çocuğunuzun burun akıntısını soğuk algınlığı sanıyor olabilirsiniz. Peki şikayetleri haftalardır sürüyor ve gözlerini de kaşıyorsa? Okullarda yakın temas virüslerin yayılmasını kolaylaştırırken sonbahar alerjenleri de benzer belirtilere yol açıyor. Ateş, kaşıntı ve şikayetlerin süresi, bulaşıcı bir enfeksiyonla alerji arasındaki ayrımda ipucu veriyor; ancak tek başına tanı koydurmuyor.

Çocukta burun akıntısına göz ve burun kaşıntısı eşlik ediyor, şikayetler haftalarca sürüyorsa alerji olasılığı öne çıkıyor. Ateş, vücut ağrısı ve halsizlik ise soğuk algınlığına işaret edebiliyor. Okulların açılmasıyla çocukların yakın teması artarken sonbahar alerjenleri de devrede. Benzer görünen belirtilerin kaynağını ayırt etmek, bulaşıcılık açısından önemli. Belirtiler kesin tanı koydurmuyor, uzayan veya ağırlaşan yakınmalar hekim değerlendirmesi gerektiriyor.

Çocuklarda burun akıntısı hem bulaşıcı bir soğuk algınlığından hem de polen, toz veya küfün tetiklediği alerjiden kaynaklanabiliyor. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)Çocuklarda burun akıntısı hem bulaşıcı bir soğuk algınlığından hem de polen, toz veya küfün tetiklediği alerjiden kaynaklanabiliyor. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

AYNI BURUN AKINTISININ İKİ FARKLI NEDENİ VAR

Soğuk algınlığı virüslerden kaynaklanıyor ve çocuklar arasında bulaşabiliyor. Mevsimsel alerjide ise bağışıklık sistemi polen, toz veya küf gibi maddelere tepki veriyor; alerji başka bir çocuğa bulaşmıyor. Bu nedenle burun akıntısının tek başına görülmesi, iki durumu ayırmaya yetmiyor.

Amerikan Alerji, Astım ve İmmünoloji Koleji (ACAAI), virüslerin okul ortamında hızla yayılabildiğini belirtiyor. Kurum, sonbaharda mevsimsel alerjisi olan çocukların tetikleyicilerinin de gözden geçirilmesini öneriyor. Böylece okul dönemindeki öksürük ve hapşırmanın nedeni değerlendirilirken hem yakın temas hem de alerjenler hesaba katılıyor.

Göz ve burun kaşıntısı alerji olasılığını artırırken ateş ve vücut ağrısı soğuk algınlığına işaret edebiliyor.Göz ve burun kaşıntısı alerji olasılığını artırırken ateş ve vücut ağrısı soğuk algınlığına işaret edebiliyor.

KAŞINTI ALERJİYİ, ATEŞ ENFEKSİYONU DÜŞÜNDÜRÜYOR

Amerikan Pediatri Akademisi'ne (AAP) göre gözlerde sulanmayla birlikte kaşıntı ve kızarıklık, burun kaşıntısı ve peş peşe hapşırma alerji olasılığını güçlendiriyor. Ateş, vücut ağrısı ve belirgin enerji düşüklüğü ise soğuk algınlığında görülebiliyor. Ateşin olmaması tek başına alerji anlamına gelmiyor; soğuk algınlığı ateşsiz de seyredebilir.

Akıntının niteliği de bir ipucu sunuyor. Alerjide burun akıntısı genellikle daha ince ve sulu; soğuk algınlığında ise daha koyu olma eğiliminde. Ancak bu fark, tek başına tanı koymak için yeterli değil.

Soğuk algınlığında çocuklar çoğunlukla iki hafta içinde iyileşirken alerji belirtileri tetikleyiciyle temas sürdükçe üç haftayı aşabiliyor. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)Soğuk algınlığında çocuklar çoğunlukla iki hafta içinde iyileşirken alerji belirtileri tetikleyiciyle temas sürdükçe üç haftayı aşabiliyor. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)

BELİRTİLERİN KAÇ GÜN SÜRDÜĞÜNE BAKIN

AAP'nin aktardığına göre soğuk algınlığı geçiren çocuklar genellikle beş gün içinde kendilerini daha iyi hissetmeye başlıyor ve çoğu 14 gün içinde iyileşiyor. Alerji belirtileri ise çocuk tetikleyiciyle karşılaşmaya devam ettiği sürece üç haftadan uzun sürebiliyor. Uzayan burun akıntısına kaşıntı eşlik etmesi, alerji değerlendirmesini daha önemli hale getiriyor.

Sonbahar polenlerinin yanı sıra sınıftaki toz akarları ve çevredeki küf de alerjisi olan çocukların şikayetlerini tetikleyebiliyor. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)Sonbahar polenlerinin yanı sıra sınıftaki toz akarları ve çevredeki küf de alerjisi olan çocukların şikayetlerini tetikleyebiliyor. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)

SONBAHARDA POLEN VE OKUL ORTAMI ETKİLİ

Mevsimsel alerjisi olan çocuklarda şikayetler yalnızca açık havada başlamıyor. Dökülen yapraklardaki küf, sınıftaki toz akarları ve hayvanlar da belirtileri tetikleyebiliyor. Sonbaharda ambrosia poleni, spor sırasında ise egzersize bağlı astım belirtileri görülebiliyor. Ailelerin çocuğun hangi ortamda hapşırdığını, öksürdüğünü veya kaşıntı yaşadığını gözlemleyip bu bilgiyi okul personeliyle paylaşması, uygun önlemlerin belirlenmesine yardımcı oluyor.

Ateş, kaşıntı, burun akıntısının niteliği, belirtilerin süresi ve bulaşıcılık, iki durum arasındaki farkları değerlendirmeye yardımcı oluyor. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)Ateş, kaşıntı, burun akıntısının niteliği, belirtilerin süresi ve bulaşıcılık, iki durum arasındaki farkları değerlendirmeye yardımcı oluyor. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)

ÇOCUKLARDA ALERJİ VE SOĞUK ALGINLIĞI KISA KARŞILAŞTIRMA
Belirti
Soğuk algınlığı
Alerji
Ateş
Görülebilir
Tipik değil
Göz ve burun kaşıntısı
Tipik değil
Sık görülür
Burun akıntısı
Genellikle daha koyu
Genellikle ince ve sulu
Hapşırma
Görülebilir
Sık ve peş peşe olabilir
Süre
Genellikle 3–14 gün
Tetikleyici sürdükçe üç haftayı aşabilir
Bulaşıcılık
Bulaşıcı
Bulaşıcı değil

#Soğuk Algınlığı #Alerji
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