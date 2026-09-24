Çocuklarda burun akıntısı alerji mi soğuk algınlığı mı? Kaşıntı, ateş ve belirtilerin süresi farkı gösteriyor
Çocuğunuzun burun akıntısını soğuk algınlığı sanıyor olabilirsiniz. Peki şikayetleri haftalardır sürüyor ve gözlerini de kaşıyorsa? Okullarda yakın temas virüslerin yayılmasını kolaylaştırırken sonbahar alerjenleri de benzer belirtilere yol açıyor. Ateş, kaşıntı ve şikayetlerin süresi, bulaşıcı bir enfeksiyonla alerji arasındaki ayrımda ipucu veriyor; ancak tek başına tanı koydurmuyor.
Çocukta burun akıntısına göz ve burun kaşıntısı eşlik ediyor, şikayetler haftalarca sürüyorsa alerji olasılığı öne çıkıyor. Ateş, vücut ağrısı ve halsizlik ise soğuk algınlığına işaret edebiliyor. Okulların açılmasıyla çocukların yakın teması artarken sonbahar alerjenleri de devrede. Benzer görünen belirtilerin kaynağını ayırt etmek, bulaşıcılık açısından önemli. Belirtiler kesin tanı koydurmuyor, uzayan veya ağırlaşan yakınmalar hekim değerlendirmesi gerektiriyor.
AYNI BURUN AKINTISININ İKİ FARKLI NEDENİ VAR
Soğuk algınlığı virüslerden kaynaklanıyor ve çocuklar arasında bulaşabiliyor. Mevsimsel alerjide ise bağışıklık sistemi polen, toz veya küf gibi maddelere tepki veriyor; alerji başka bir çocuğa bulaşmıyor. Bu nedenle burun akıntısının tek başına görülmesi, iki durumu ayırmaya yetmiyor.
Amerikan Alerji, Astım ve İmmünoloji Koleji (ACAAI), virüslerin okul ortamında hızla yayılabildiğini belirtiyor. Kurum, sonbaharda mevsimsel alerjisi olan çocukların tetikleyicilerinin de gözden geçirilmesini öneriyor. Böylece okul dönemindeki öksürük ve hapşırmanın nedeni değerlendirilirken hem yakın temas hem de alerjenler hesaba katılıyor.
KAŞINTI ALERJİYİ, ATEŞ ENFEKSİYONU DÜŞÜNDÜRÜYOR
Amerikan Pediatri Akademisi'ne (AAP) göre gözlerde sulanmayla birlikte kaşıntı ve kızarıklık, burun kaşıntısı ve peş peşe hapşırma alerji olasılığını güçlendiriyor. Ateş, vücut ağrısı ve belirgin enerji düşüklüğü ise soğuk algınlığında görülebiliyor. Ateşin olmaması tek başına alerji anlamına gelmiyor; soğuk algınlığı ateşsiz de seyredebilir.
Akıntının niteliği de bir ipucu sunuyor. Alerjide burun akıntısı genellikle daha ince ve sulu; soğuk algınlığında ise daha koyu olma eğiliminde. Ancak bu fark, tek başına tanı koymak için yeterli değil.