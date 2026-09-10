Sağlık Bakanlığı, Riskli Takip Sistemi (RİTAS) ile gebelerin ve lohusaların sağlık süreçlerinin daha etkin ve güvenli şekilde izlenmesi amacıyla 81 ilde uygulamayı başlattı. Koordinatör ebeler, annelerle iletişime geçip gerekli takip ve yönlendirmeleri yapacak.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gebelerin ve lohusaların sağlık süreçlerinin daha etkin ve güvenli şekilde takip edilmesi amacıyla Riskli Takip Sistemi'nin (RİTAS) 81 ilde devreye alındığını açıkladı.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, sistem kapsamında koordinatör ebelerin anne ve bebeklerin sağlık süreçlerini yakından takip edeceğini belirtti. Gebe ve lohusaların aranarak takiplerinin gerçekleştirileceğini bildiren Memişoğlu, "Kıymetli anne ve anne adayları, bu numarayı bir yere not edin: 0312 577 78 78." ifadelerini kullandı.

ANNE VE BEBEKLERİN SAĞLIK SÜREÇLERİ YAKINDAN İZLENECEK

RİTAS ile gebelikten lohusalık dönemine kadar anne ve bebeklerin sağlık süreçlerinin daha yakından takip edilmesi hedefleniyor. Koordinatör ebeler, sistem kapsamında annelerle telefon aracılığıyla iletişim kurarak gerekli takip ve yönlendirmeleri yapacak.

Memişoğlu, uygulamaya ilişkin açıklamasında, "Artık koordinatör ebelerimiz, anne ve bebeklerimizin sağlık süreçlerini yakından takip etmek için sizleri 0312 577 78 78 numaralı hattımız üzerinden arayacak. Sağlıklı nesiller için gebelikten lohusalığa uzanan bu özel yolculukta annelerimizin daima yanındayız." dedi.