Bitlis'te 34 haftalık ve yalnızca 1 kilo 400 gram ağırlığında dünyaya gelen 3,5 aylık Muhammed Ali Uyan, devam eden oksijen ihtiyacı ve pulmoner hipertansiyon bulguları nedeniyle ileri tedavi için hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Tatvan Özel Can Hastanesi'nde 34 haftalık prematüre olarak dünyaya gelen Muhammed Ali Uyan, daha sonra Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Bir süre solunum desteğine ihtiyaç duymadan takip edilen bebeğin kontrollerinde oksijen ihtiyacının devam ettiği ve pulmoner hipertansiyon bulgularının görüldüğü belirlendi.

SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Bebeğin ileri düzey çocuk yoğun bakım ve çocuk kardiyoloji hizmetlerinin bulunduğu üçüncü basamak bir sağlık kuruluşunda tedavi edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda sevk süreci başlatıldı. Muhammed Ali Uyan, ihtiyaç duyduğu ileri tetkik ve tedavinin sürdürülebilmesi amacıyla ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

HIZLI VE GÜVENLİ SEVK

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen sevkle minik hastanın ileri sağlık hizmetlerine hızlı ve güvenli şekilde ulaştırılması sağlandı.

Bakanlık tarafından, ihtiyaç duyulan her durumda hastaların uygun sağlık kuruluşlarına hızlı ve güvenli şekilde ulaştırılması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.