CANLI YAYIN

Diyabet Farkındalık Kampı-3 başvuruları başladı: Kamp tarihleri ve program açıklandı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Diyabet Farkındalık Kampı-3 başvuruları başladı: Kamp tarihleri ve program açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tip 1 diyabet tanısı bulunan 12-18 yaş aralığındaki çocuklar için Samsun Ladik’te iki dönemlik kamp programı düzenleyecek. Erkek katılımcılar 21-24 Ağustos, kız katılımcılar 25-28 Ağustos tarihlerinde programa katılacak. Başvurular 14 Ağustos 2026’ya kadar resmi form üzerinden alınacak.

Diyabet Farkındalık Kampı-3 için başvuru süreci başladı. Tip 1 diyabet tanısı bulunan 12-18 yaşındaki çocukları kapsayan program, 21-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında Samsun Ladik Gençlik Kampı'nda iki ayrı dönemde yapılacak.

Son başvuru tarihi 14 Ağustos olarak belirlendi. Kamp; öz bakım, sosyal uyum ve günlük yaşam becerilerini destekleyen eğitimler, atölyeler, spor ve sanat faaliyetlerinden oluşacak.

Tip 1 diyabet tanısı bulunan 12-18 yaşındaki çocuklar, Diyabet Farkındalık Kampı-3 için 14 Ağustos 2026’ya kadar çevrim içi başvuru yapabilecek. (Görseller: GSB, A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)Tip 1 diyabet tanısı bulunan 12-18 yaşındaki çocuklar, Diyabet Farkındalık Kampı-3 için 14 Ağustos 2026’ya kadar çevrim içi başvuru yapabilecek. (Görseller: GSB, A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)

BAŞVURULAR 14 AĞUSTOS'TA SONA ERECEK

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Diyabet Farkındalık Kampı-3'e başvurular 14 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılabilecek.

Programa 12-18 yaş aralığında bulunan ve Tip 1 diyabet tanısı almış çocuklar başvurabilecek. Adayların, başvuru yaptıkları kamp döneminin katılımcı grubuna da uygun olması gerekiyor. Başvurular, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün duyurusunda yer alan çevrim içi form üzerinden gerçekleştirilecek.

DİYABET FARKINDALIK KAMPI BAŞVURU EKRANI

Samsun Ladik Gençlik Kampı’ndaki program erkek katılımcılar için 21-24 Ağustos, kız katılımcılar için 25-28 Ağustos 2026 tarihlerinde düzenlenecek.Samsun Ladik Gençlik Kampı’ndaki program erkek katılımcılar için 21-24 Ağustos, kız katılımcılar için 25-28 Ağustos 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

KAMP İKİ AYRI DÖNEMDE YAPILACAK

Kamp programı, Samsun'un Ladik ilçesindeki Samsun Ladik Gençlik Kampı'nda iki dönem halinde uygulanacak.

  • Erkek katılımcılara ayrılan birinci dönem 21-24 Ağustos 2026 tarihlerini kapsayacak.
  • Kız katılımcılar için planlanan ikinci dönem ise 25-28 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kamptaki eğitim ve atölyeler, çocukların Tip 1 diyabetle günlük yaşamlarını daha bilinçli yönetmelerine ve öz bakım becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak.Kamptaki eğitim ve atölyeler, çocukların Tip 1 diyabetle günlük yaşamlarını daha bilinçli yönetmelerine ve öz bakım becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak.

ÖZ BAKIM BECERİLERİ DESTEKLENECEK

Diyabet Farkındalık Kampı-3, çocukların diyabetle günlük yaşamlarını daha bilinçli yönetmelerine ve öz bakım becerilerini geliştirmelerine katkı sunmayı amaçlıyor.

Program kapsamında eğitimler, uygulamalı atölyeler ve bilgilendirme oturumları düzenlenecek. Katılımcılar, uzmanların ve kamp görevlilerinin bulunduğu destekleyici ortamda deneyim paylaşma imkanı bulacak.

SPOR VE SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMDA YER ALACAK

Kamp süresince sağlık ve öz bakım eğitimlerinin yanında grup çalışmaları, spor etkinlikleri ve sanat faaliyetleri de yapılacak.

Bu etkinliklerle çocukların sosyal iletişimlerini güçlendirmeleri, benzer deneyimlere sahip akranlarıyla bir araya gelmeleri ve kamp ortamına aktif biçimde katılmaları hedefleniyor.

Ailelerin çevrim içi formu göndermeden önce çocuğun yaş, Tip 1 diyabet tanısı ve seçilen kamp dönemine uygunluk bilgilerini eksiksiz kontrol etmesi gerekiyor.Ailelerin çevrim içi formu göndermeden önce çocuğun yaş, Tip 1 diyabet tanısı ve seçilen kamp dönemine uygunluk bilgilerini eksiksiz kontrol etmesi gerekiyor.

AİLELERİN BAŞVURU BİLGİLERİNİ KONTROL ETMESİ GEREKİYOR

Başvuru formunda çocuğun kimlik, iletişim, doğum tarihi ve diyabet takibine ilişkin bilgilerin eksiksiz girilmesi isteniyor. Formda ayrıca başvuru yapılan kamp dönemi ile programa katılım kurallarına ilişkin onay alanları bulunuyor.

Ailelerin başvuruyu göndermeden önce yaş, tanı ve dönem şartlarını kontrol etmesi gerekiyor. Başvuru sürecine ilişkin güncellemeler Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi kanalları üzerinden takip edilebilecek.

DİYABET HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
Diyabet nedir?
Diyabet, kandaki glikoz düzeyinin normalin üzerinde seyretmesine yol açan kronik bir hastalıktır. Hastalık, pankreasın yeterli insülin üretememesi veya vücudun üretilen insülini etkili kullanamaması sonucu ortaya çıkar.
Diyabetin belirtileri nelerdir?
Diyabetin yaygın belirtileri arasında sık idrara çıkma, aşırı susama, açlık hissi, halsizlik, bulanık görme ve açıklanamayan kilo kaybı bulunur.
Tip 1 diyabet ile Tip 2 diyabet arasındaki fark nedir?
Tip 1 diyabette bağışıklık sistemi pankreastaki insülin üreten hücrelere zarar verir ve vücut çok az insülin üretir ya da hiç üretemez. Tip 2 diyabette ise vücut insülini etkili kullanamaz ve zaman içinde insülin üretimi de yetersiz kalabilir.
Diyabet yalnızca belirtilere bakılarak anlaşılır mı?
Hayır, diyabet tanısı yalnızca belirtilere dayanılarak konulmaz. Kesin değerlendirme için sağlık kuruluşunda kan şekeri testlerinin yapılması gerekir.

Sağlıklı Hayat Merkezleri vatandaşın ayağına geliyor! Ücretsiz destek hizmetlerine görüntülü görüşmeyle ulaşılacak
Sonraki haber
Sağlıklı Hayat Merkezleri vatandaşın ayağına geliyor! Ücretsiz destek hizmetlerine görüntülü görüşmeyle ulaşılacak
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın