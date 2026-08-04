Son başvuru tarihi 14 Ağustos olarak belirlendi. Kamp; öz bakım, sosyal uyum ve günlük yaşam becerilerini destekleyen eğitimler, atölyeler, spor ve sanat faaliyetlerinden oluşacak.

Diyabet Farkındalık Kampı-3 için başvuru süreci başladı. Tip 1 diyabet tanısı bulunan 12-18 yaşındaki çocukları kapsayan program, 21-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında Samsun Ladik Gençlik Kampı'nda iki ayrı dönemde yapılacak.

Tip 1 diyabet tanısı bulunan 12-18 yaşındaki çocuklar, Diyabet Farkındalık Kampı-3 için 14 Ağustos 2026’ya kadar çevrim içi başvuru yapabilecek. (Görseller: GSB, A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)

BAŞVURULAR 14 AĞUSTOS'TA SONA ERECEK

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Diyabet Farkındalık Kampı-3'e başvurular 14 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılabilecek.

Programa 12-18 yaş aralığında bulunan ve Tip 1 diyabet tanısı almış çocuklar başvurabilecek. Adayların, başvuru yaptıkları kamp döneminin katılımcı grubuna da uygun olması gerekiyor. Başvurular, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün duyurusunda yer alan çevrim içi form üzerinden gerçekleştirilecek.