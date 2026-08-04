Diyabet Farkındalık Kampı-3 başvuruları başladı: Kamp tarihleri ve program açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tip 1 diyabet tanısı bulunan 12-18 yaş aralığındaki çocuklar için Samsun Ladik’te iki dönemlik kamp programı düzenleyecek. Erkek katılımcılar 21-24 Ağustos, kız katılımcılar 25-28 Ağustos tarihlerinde programa katılacak. Başvurular 14 Ağustos 2026’ya kadar resmi form üzerinden alınacak.
Diyabet Farkındalık Kampı-3 için başvuru süreci başladı. Tip 1 diyabet tanısı bulunan 12-18 yaşındaki çocukları kapsayan program, 21-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında Samsun Ladik Gençlik Kampı'nda iki ayrı dönemde yapılacak.
Son başvuru tarihi 14 Ağustos olarak belirlendi. Kamp; öz bakım, sosyal uyum ve günlük yaşam becerilerini destekleyen eğitimler, atölyeler, spor ve sanat faaliyetlerinden oluşacak.
BAŞVURULAR 14 AĞUSTOS'TA SONA ERECEK
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Diyabet Farkındalık Kampı-3'e başvurular 14 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılabilecek.
Programa 12-18 yaş aralığında bulunan ve Tip 1 diyabet tanısı almış çocuklar başvurabilecek. Adayların, başvuru yaptıkları kamp döneminin katılımcı grubuna da uygun olması gerekiyor. Başvurular, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün duyurusunda yer alan çevrim içi form üzerinden gerçekleştirilecek.
KAMP İKİ AYRI DÖNEMDE YAPILACAK
Kamp programı, Samsun'un Ladik ilçesindeki Samsun Ladik Gençlik Kampı'nda iki dönem halinde uygulanacak.
- Erkek katılımcılara ayrılan birinci dönem 21-24 Ağustos 2026 tarihlerini kapsayacak.
- Kız katılımcılar için planlanan ikinci dönem ise 25-28 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.