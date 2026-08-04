"VATANDAŞIN AYAĞINA GÖTÜRÜYORUZ"

Sağlık Bakanlığı Sincan 100. Yıl Sağlıklı Hayat Merkezinde görev yapan Dr. Zeynep Aydemir Güven, UHDS'nin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığını belirtti.

Sistem sayesinde vatandaşların evde, işte veya yolculuk sırasında bulundukları yerden sağlık profesyonellerine ulaşabildiğini anlatan Güven, özellikle düzenli takip gerektiren sigara bırakma hizmetlerinde danışmanlık süreçlerinin kesintisiz sürdürülebileceğini söyledi.

Uygulamanın sağlık merkezlerine fiziksel olarak ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlar açısından önem taşıdığını vurgulayan Güven, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle yaşlılarımız, engelli vatandaşlarımız, bakıma muhtaç bireyler ya da kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız için bu sistem tam anlamıyla bir fırsat eşitliği sunuyor."

UHDS RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan hizmetlerin ücretsiz olduğunu belirten Güven, randevu ve görüşme sürecini şöyle anlattı:

"Vatandaşlarımız MHRS üzerinden aktif olan branşlara doğrudan randevu oluşturabiliyor. Randevunun ardından kendilerine gönderilen kısa mesajdaki bağlantıya tıklayarak görüşmeye katılabiliyor. Sağlık hizmeti sadece hastalık ortaya çıktığında değil, hastalıkları önlemek için de vardır. Tütün kullanımı gibi bağımlılıklarla mücadele ve sağlıklı yaşam danışmanlığı koruyucu hekimliğin kalbinde yer alıyor. Bu uygulama sayesinde koruyucu sağlık hizmetlerini vatandaşımızın ayağına götürmüş oluyoruz."

Güven, vatandaşlara sağlık sorunlarını ertelememeleri ve sistemi aktif şekilde kullanmaları çağrısında bulundu. Görüşme öncesinde soruların not edilmesini, randevu saatine uyulmasını ve görüşmenin sakin, sessiz bir ortamda gerçekleştirilmesini önerdi.