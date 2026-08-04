Sağlıklı Hayat Merkezleri vatandaşın ayağına geliyor! Ücretsiz destek hizmetlerine görüntülü görüşmeyle ulaşılacak
Sağlık Bakanlığı, Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemini 81 ildeki Sağlıklı Hayat Merkezlerinde hayata geçirdi. Vatandaşlar; psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetleri için MHRS üzerinden randevu alarak görüntülü görüşme yapabilecek.
Sağlık Bakanlığı, koruyucu sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemini (UHDS) Sağlıklı Hayat Merkezlerinde hayata geçirdi. Sistem sayesinde vatandaşlar, merkeze gitmeden belirli hizmetlerden dijital ortamda yararlanabilecek.
81 İLDE UYGULAMAYA ALINDI
UHDS kapsamında 5 Temmuz itibarıyla 81 ildeki Sağlıklı Hayat Merkezlerinde görev yapan psikolog ve sosyal çalışmacılar için randevu cetvelleri oluşturuldu. Gerekli hazırlıkları tamamlayan illerde sistem aktif olarak kullanılmaya başlandı.
Vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden hizmete açılan branşlara doğrudan randevu oluşturabiliyor. Randevunun ardından cep telefonlarına gönderilen kısa mesajdaki bağlantıya tıklayarak görüntülü görüşmeye katılabiliyor.
HANGİ HİZMETLER UZAKTAN SUNULACAK?
Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi kapsamında şu hizmetler dijital ortam üzerinden sunulacak:
- Psikolojik destek
- Sigara bırakma polikliniği
- Sosyal destek hizmetleri
Uygulamayla randevu süreçlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi, vatandaşların koruyucu sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve dijital sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.
351 MERKEZDE ÜCRETSİZ HİZMET
Türkiye genelinde faaliyet gösteren 351 Sağlıklı Hayat Merkezinde 17 farklı birimde ücretsiz hizmet veriliyor.
Merkezlerde psikososyal destek, beslenme danışmanlığı, fiziksel aktivite programları ve bağımlılıkla mücadele başta olmak üzere birçok alanda bütüncül sağlık hizmetleri sunuluyor.