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Sağlıklı Hayat Merkezleri vatandaşın ayağına geliyor! Ücretsiz destek hizmetlerine görüntülü görüşmeyle ulaşılacak

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Sağlıklı Hayat Merkezleri vatandaşın ayağına geliyor! Ücretsiz destek hizmetlerine görüntülü görüşmeyle ulaşılacak

Sağlık Bakanlığı, Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemini 81 ildeki Sağlıklı Hayat Merkezlerinde hayata geçirdi. Vatandaşlar; psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetleri için MHRS üzerinden randevu alarak görüntülü görüşme yapabilecek.

Sağlık Bakanlığı, koruyucu sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemini (UHDS) Sağlıklı Hayat Merkezlerinde hayata geçirdi. Sistem sayesinde vatandaşlar, merkeze gitmeden belirli hizmetlerden dijital ortamda yararlanabilecek.

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81 İLDE UYGULAMAYA ALINDI

UHDS kapsamında 5 Temmuz itibarıyla 81 ildeki Sağlıklı Hayat Merkezlerinde görev yapan psikolog ve sosyal çalışmacılar için randevu cetvelleri oluşturuldu. Gerekli hazırlıkları tamamlayan illerde sistem aktif olarak kullanılmaya başlandı.

Vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden hizmete açılan branşlara doğrudan randevu oluşturabiliyor. Randevunun ardından cep telefonlarına gönderilen kısa mesajdaki bağlantıya tıklayarak görüntülü görüşmeye katılabiliyor.

Sağlıklı Hayat Merkezleri vatandaşın ayağına geliyor! Ücretsiz destek hizmetlerine görüntülü görüşmeyle ulaşılacak - 1

HANGİ HİZMETLER UZAKTAN SUNULACAK?

Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi kapsamında şu hizmetler dijital ortam üzerinden sunulacak:

  • Psikolojik destek
  • Sigara bırakma polikliniği
  • Sosyal destek hizmetleri

Uygulamayla randevu süreçlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi, vatandaşların koruyucu sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve dijital sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Sağlıklı Hayat Merkezleri vatandaşın ayağına geliyor! Ücretsiz destek hizmetlerine görüntülü görüşmeyle ulaşılacak - 2

351 MERKEZDE ÜCRETSİZ HİZMET

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 351 Sağlıklı Hayat Merkezinde 17 farklı birimde ücretsiz hizmet veriliyor.

Merkezlerde psikososyal destek, beslenme danışmanlığı, fiziksel aktivite programları ve bağımlılıkla mücadele başta olmak üzere birçok alanda bütüncül sağlık hizmetleri sunuluyor.

Sağlıklı Hayat Merkezleri vatandaşın ayağına geliyor! Ücretsiz destek hizmetlerine görüntülü görüşmeyle ulaşılacak - 3

"VATANDAŞIN AYAĞINA GÖTÜRÜYORUZ"

Sağlık Bakanlığı Sincan 100. Yıl Sağlıklı Hayat Merkezinde görev yapan Dr. Zeynep Aydemir Güven, UHDS'nin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığını belirtti.

Sistem sayesinde vatandaşların evde, işte veya yolculuk sırasında bulundukları yerden sağlık profesyonellerine ulaşabildiğini anlatan Güven, özellikle düzenli takip gerektiren sigara bırakma hizmetlerinde danışmanlık süreçlerinin kesintisiz sürdürülebileceğini söyledi.

Uygulamanın sağlık merkezlerine fiziksel olarak ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlar açısından önem taşıdığını vurgulayan Güven, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle yaşlılarımız, engelli vatandaşlarımız, bakıma muhtaç bireyler ya da kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız için bu sistem tam anlamıyla bir fırsat eşitliği sunuyor."

UHDS RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan hizmetlerin ücretsiz olduğunu belirten Güven, randevu ve görüşme sürecini şöyle anlattı:

"Vatandaşlarımız MHRS üzerinden aktif olan branşlara doğrudan randevu oluşturabiliyor. Randevunun ardından kendilerine gönderilen kısa mesajdaki bağlantıya tıklayarak görüşmeye katılabiliyor. Sağlık hizmeti sadece hastalık ortaya çıktığında değil, hastalıkları önlemek için de vardır. Tütün kullanımı gibi bağımlılıklarla mücadele ve sağlıklı yaşam danışmanlığı koruyucu hekimliğin kalbinde yer alıyor. Bu uygulama sayesinde koruyucu sağlık hizmetlerini vatandaşımızın ayağına götürmüş oluyoruz."

Güven, vatandaşlara sağlık sorunlarını ertelememeleri ve sistemi aktif şekilde kullanmaları çağrısında bulundu. Görüşme öncesinde soruların not edilmesini, randevu saatine uyulmasını ve görüşmenin sakin, sessiz bir ortamda gerçekleştirilmesini önerdi.

Sağlıklı Hayat Merkezleri vatandaşın ayağına geliyor! Ücretsiz destek hizmetlerine görüntülü görüşmeyle ulaşılacak - 4

"SİGARAYI BIRAKMAYA KARARLIYIM"

UHDS üzerinden sigara bırakma polikliniği hizmeti alan 37 yaşındaki Erdi Güzel, yoğun iş temposu ve izin alamaması nedeniyle sağlık merkezine gidemediğini söyledi.

Sistemi arkadaşının tavsiyesiyle öğrendiğini belirten Güzel, MHRS üzerinden uygun gün ve saate kolaylıkla randevu aldığını ifade etti.

Güzel, deneyimini şu sözlerle anlattı:

"Yoğun iş tempom ve izin alamamam nedeniyle merkeze gelemiyordum. İstediğim gün ve saate hemen ilk randevumu aldım. Hocamızla bütün detayları konuştuk. Bundan sonraki randevularımı da yine bu sistem üzerinden alıp sigarayı bırakmaya kararlıyım."

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