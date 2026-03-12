Gece polikliniklerine rekor başvuru! İlk 3 ayda 1 milyonu geçti

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Güner, basın mensuplarıyla dün gece iftarda buluştu. Doç. Dr. Güner, sağlığın başkenti dediği İstanbul'da 15 milyon 750 bin kişilik bir şehirde sağlık hizmeti verdiklerini belirterek, yaptıkları icraatları anlattı.

Sabah Gazetesi'nden Gül Kireklo'nun haberine göre, mesai dışı poliklinik uygulamaları ve hafta sonu poliklinik uygulamaları ile randevu probleminin büyük bir oranda çözüldüğünü söyleyen Doç. Dr. Abdullah Güner, "Randevudan kaynaklı şikayetlerimiz yüzde 47 oranında düşmüş. Aynı güne bütün branşlarda randevu vermeye çalışıyoruz. Dermatoloji ve kardiyoloji branşlarımızda aynı haftanın içinde randevu verebiliyoruz. Muayene sayısını kişiye böldüğünüzde yılda 12 kez, biz doktora gidiyoruz. Örneğin ben geçtiğimiz sene hiç doktora gitmedim. Allah rahmet eylesin bir teyzemizi bulmuştuk, İstanbul'un rekortmeni. Bir senede 301 kere hekime gitmişti. Bizim artık hekime gitmeyi bir alışkanlıktan çıkartıp, sağlıklı kalmayı sistematiğe çevirmemiz lazım" dedi.