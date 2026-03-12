Gece polikliniklerine rekor başvuru! İlk 3 ayda 1 milyonu geçti
Dünyada benzeri olmayan mesai dışı poliklinik uygulamalarının büyük ilgi gördüğünü söyleyen İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, “Randevu sorununu çözmek için mesai dışı poliklinik uygulamaları başlattık. İlk 3 ayda 1 milyon 330 bin kişi gece muayenesinden yararlandı. Dünyada böyle bir hizmetle karşı karşıya kalmanızın mümkünatı yok" dedi.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Güner, basın mensuplarıyla dün gece iftarda buluştu. Doç. Dr. Güner, sağlığın başkenti dediği İstanbul'da 15 milyon 750 bin kişilik bir şehirde sağlık hizmeti verdiklerini belirterek, yaptıkları icraatları anlattı.
Sabah Gazetesi'nden Gül Kireklo'nun haberine göre, mesai dışı poliklinik uygulamaları ve hafta sonu poliklinik uygulamaları ile randevu probleminin büyük bir oranda çözüldüğünü söyleyen Doç. Dr. Abdullah Güner, "Randevudan kaynaklı şikayetlerimiz yüzde 47 oranında düşmüş. Aynı güne bütün branşlarda randevu vermeye çalışıyoruz. Dermatoloji ve kardiyoloji branşlarımızda aynı haftanın içinde randevu verebiliyoruz. Muayene sayısını kişiye böldüğünüzde yılda 12 kez, biz doktora gidiyoruz. Örneğin ben geçtiğimiz sene hiç doktora gitmedim. Allah rahmet eylesin bir teyzemizi bulmuştuk, İstanbul'un rekortmeni. Bir senede 301 kere hekime gitmişti. Bizim artık hekime gitmeyi bir alışkanlıktan çıkartıp, sağlıklı kalmayı sistematiğe çevirmemiz lazım" dedi.
360 POLİKLİNİKTE MESAİ DIŞI HİZMET
Doç. Dr. Güner, "Hekimlerimizin ücreti karşılığında ekstradan çalışmalarına izin veren bir mevzuat yayınlandı. Bununla beraber biz 22.00'a kadar sağlık ve poliklinik hizmetini devam ettirdik. Sadece poliklinik değil, ameliyat hizmetleri, normal gündüz aldığınız hizmetlerin hepsi var. 47 kurumda, 34 ayrı branşta 360 poliklinikte mesai dışı hizmet verdik. Biz 1 milyon 330 bin randevu karşılamış durumdayız. Sadece iki 3 ayda ulaştığımız bu istatistiği 2026 yılında da devam ediyoruz" diye konuştu.