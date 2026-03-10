Sağlık Bakanlığı e-Nabız’a ekledi: “İlacım Nerede?” özelliği nasıl çalışıyor?

VATANDAŞLAR GERİ BİLDİRİMDE BULUNABİLECEK

Uygulamada veri doğruluğunu artırmak amacıyla bir geri bildirim sistemi de yer alıyor. Vatandaşlar ilaç stok bilgileri, eczanenin adresi ve telefon numarası gibi bilgilerin güncelliği ya da harita konumunun doğruluğu hakkında uygulama üzerinden değerlendirme yapabilecek.

Bu geri bildirimler sayesinde sistemde yer alan bilgilerin daha güncel ve doğru tutulması hedefleniyor.