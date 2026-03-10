CANLI YAYIN
Sağlık Bakanlığı e-Nabız’a ekledi: “İlacım Nerede?” özelliği nasıl çalışıyor?

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların reçete edilen ilaçlara daha hızlı ulaşabilmesi için e-Nabız sistemine "İlacım Nerede?" adlı yeni bir özellik ekledi. Uygulama sayesinde kullanıcılar, son 5 gün içinde düzenlenen reçetelerindeki ilaçların hangi eczanelerde bulunduğunu ilçe bazında sorgulayabilecek ve uygun eczaneye navigasyon desteğiyle yönlendirilebilecek.

Sağlık Bakanlığı, dijital sağlık platformu e-Nabız'a vatandaşların ilaçlara daha hızlı ulaşabilmesini sağlayacak yeni bir özellik ekledi. "İlacım Nerede?" adı verilen bu özellikle birlikte kullanıcılar, kendilerine yazılan reçetedeki ilaçların hangi eczanelerde bulunduğunu sistem üzerinden sorgulayabilecek.

REÇETEDEKİ İLAÇLAR İLÇE BİLGİSİYLE SORGULANABİLECEK

Yeni özellik sayesinde e-Nabız hesabı bulunan vatandaşlar, sistemde kayıtlı ve son 5 gün içinde düzenlenmiş reçetelerinde yer alan ilaçların hangi eczanelerde bulunduğunu öğrenebilecek. Kullanıcılar, ilçe bilgisi girerek reçetelerindeki ilaçların bulunduğu eczaneleri kolayca görüntüleyebilecek.

Böylece özellikle bulunması zor olan ilaçlar için eczane eczane dolaşma ihtiyacının azaltılması hedefleniyor.

NÖBETÇİ ECZANE SEÇENEĞİ DE SUNULUYOR

"İlacım Nerede?" özelliği kapsamında kullanıcılar aradıkları ilacın bulunduğu eczaneleri nöbetçi eczaneler üzerinden de sorgulayabilecek. Bu sayede mesai saatleri içinde eczaneye gidemeyen vatandaşlar, nöbetçi eczanelerde ilacın bulunup bulunmadığını da sistemden öğrenebilecek.

UYGULAMA NAVİGASYON DESTEĞİ SAĞLAYACAK

Sistem yalnızca eczanenin bilgisini göstermekle kalmayacak, aynı zamanda kullanıcıların eczaneye ulaşmasını da kolaylaştıracak. İlaç bulunan eczane seçildiğinde uygulama üzerinden navigasyon başlatılabilecek ve vatandaşlar en kısa rotayla eczaneye yönlendirilecek.

ECZANEYE GİTMEDEN ÖNCE TELEFONLA TEYİT UYARISI

"İlacım Nerede?" sekmesinde kullanıcılar için bilgilendirici bir uyarı da yer alıyor. İlacın bulunduğu eczanenin konumunun gösterildiği sayfada, stok bilgilerinin bir gün önceki veriler üzerinden güncellendiği hatırlatılıyor.

Bu nedenle ilacın söz konusu süre içinde başka bir hastaya verilmiş olabileceği belirtilerek, eczaneye gitmeden önce telefonla stok durumunun teyit edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

VATANDAŞLAR GERİ BİLDİRİMDE BULUNABİLECEK

Uygulamada veri doğruluğunu artırmak amacıyla bir geri bildirim sistemi de yer alıyor. Vatandaşlar ilaç stok bilgileri, eczanenin adresi ve telefon numarası gibi bilgilerin güncelliği ya da harita konumunun doğruluğu hakkında uygulama üzerinden değerlendirme yapabilecek.

Bu geri bildirimler sayesinde sistemde yer alan bilgilerin daha güncel ve doğru tutulması hedefleniyor.

3 SORUDA "İLACIM NEREDE?" ÖZELLİĞİ

1- "İlacım Nerede?" özelliği nedir?
Sağlık Bakanlığı tarafından e-Nabız sistemine eklenen bu özellikle vatandaşlar, kendilerine yazılan reçetedeki ilaçların hangi eczanelerde bulunduğunu sistem üzerinden sorgulayabiliyor.

2- Hangi reçeteler için sorgulama yapılabiliyor?
Kullanıcılar, e-Nabız'da kayıtlı olan ve son 5 gün içinde düzenlenmiş reçetelerinde yer alan ilaçları ilçe bilgisi girerek sorgulayabiliyor.

3- Sistem eczaneye ulaşımı nasıl kolaylaştırıyor?
İlacın bulunduğu eczane seçildiğinde uygulama üzerinden navigasyon başlatılabiliyor. Böylece vatandaşlar eczaneye en kısa rotayla ulaşabiliyor. Ayrıca nöbetçi eczane seçeneğiyle mesai saatleri dışında da ilaç sorgulaması yapılabiliyor.

